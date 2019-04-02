徐耀昌代言苗警兒童節活動 「不會因不乖警察來捉你」

2019-04-02 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



兒童節即將到來，苗栗縣警察局歡慶兒童節活動別開生面，今天在縣警局3樓禮堂辦理「苗警守護 童在一起」兒童保護宣導活動，50名兒童學員參加，苗栗縣長徐耀昌代言，告訴兒童警察是保護安全及守法，不會因為不乖，警察就來捉你。

活動安排「5大讚警」，包括「貓貍福佑婦幼讚」、「交通平安讚」、「無毒家園讚」、「膽大心細鑑識讚」、「霹靂勇警讚」，藉由闖關及遊戲問答，寓教於樂了解警察值勤工作內容，學習守法觀念及實用知識，並體驗警察工作辛苦的一面。

徐耀昌在「無毒家園讚」關卡解說毒品糖果包，告訴學員不要隨便拿陌生人的東西，了解且遠離毒品的危害。此外「交通平安讚」關卡，學員穿上交通警察背心，騎乘兒童警用機車，拿起指揮棒學習交通指揮手勢，「霹靂勇警讚」及「無毒家園讚」的關卡，讓學員體驗警察遭遇歹徒的處置方式，並展示警察執勤裝備。

「膽大心細鑑識讚」的關卡，鑑識人員透過操作科學儀器與化學藥劑，顯現肉眼無法發覺的潛伏指紋，讓指紋成為警方打擊犯罪的強力武器，「貓貍福佑婦幼讚」關卡，利用有獎徵答的方式，建立學員婦幼安全、人身安全保護等實用知識。