一通電話救回欲輕生受暴婦女 她獲全國社工表揚

2019-04-02 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹市府社會處督導蔡佩珊因一通電話救回欲輕生受暴婦女，獲全國社工專業人員表揚。圖／社會處提供 分享 facebook 4月2日是一年一度的社工日，新竹市府社會處社工督導蔡佩珊在身心障礙、老人福利、家暴業務上奉獻專業長達23年，榮獲衛生福利部108年度全國社會工作專業人員資深敬業獎項肯定。

社會處表示，今年竹市共有5位公、私部門的社工獲得衛生福利部獎項肯定，包含服務績優類：教育處王孜芬社工員、財團法人天主教善牧社會福利基金會附設新竹市私立信心家園主任蔡蕙婷；資深敬業類：社會處督導蔡佩珊、衛生福利部少年之家科長謝蕙貞及輔導員陳淑貞。

其中，蔡佩珊在社工路上服務達23年，自民國84年投入社會工作行列至今，先後於2個民間社福團體服務，進入公部門服務的20年中，分別在身心障礙福利、老人福利、社會救助及保護性業務的家暴及性侵害防治領域，目前仍持續努力中。

蔡佩珊分享甘苦談表示，擔任保護性社工一職，看盡各式各樣服務個案家庭歷經的酸甜苦辣，一路走來，腦海中總會想起從事家暴防治業務第二年的那天，一名受先生家暴的被害婦女來電時，卻又急忙結束電話，她直覺到這名婦女語氣中帶著沮喪和絕望，因此立刻請求警政協助，趕去家暴被害婦女住處查看，沒想到婦女立刻在他們面前跪下，哭著說沒能力獨自照顧2個孩子，感覺沒有未來，自己快撐不下去，想要帶著孩子一起離開。

蔡佩珊說，當時自己也是初為人母，看著眼前的母親，內心有著極大的衝擊和不捨得，她說，在那個年代家庭暴力防治相關法令仍不夠周延，身為社工員，有使不上力的無奈，曾讓她一度想離開，但因為看到許多遭逢變故的家庭，仍堅強以對，不放棄未來的堅定意志，給了她很大的啟示，原來每個個案都是她的「導師」，因此放棄離開的念頭。

擔任社工多年後，蔡佩珊才開始感受箇中滋味，「只要社工員積極付出，就有機會改變一個人的生命故事」，這樣的想法讓她堅持社工工作至今，一路上許多好朋友、好同事的支持與陪伴，更是支持她擔任社工下一個20年的重要力量。

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