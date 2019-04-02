清明連續假期龍潭遊樂區加強交通疏導

2019-04-02 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭分局為因應4月4日至7日連續4天清明節假期，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為。考量石門水庫及小人國遊樂區及清明節掃墓人車，警方將加強中原路、中豐路交通紓導，請用路人配合路口紓導警力及民防義警指揮改道。

龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，依二二八連假期間，龍潭區小人國及六福村等遊樂區周邊交通壅塞，加上鄰近的龍潭公墓清明掃墓人潮，警方依歷年強力疏導經驗研判，龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局建議行駛替代道路如下：龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下 (往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。