苗警童樂會 幼童拿槍穿防彈背心闖關體驗

2019-04-02 13:19 中央社 苗栗縣2日電



苗栗縣警察局慶祝兒童節，今天舉辦「苗警守護童在一起」活動，由縣長徐耀昌帶領50位幼兒園小朋友，體驗穿防彈背心、拿槍、騎乘兒童警用機車，提前度過難忘的另類兒童節。

苗栗縣警察局長林國清指出，這一次針對兒童節設計的活動，包含「貓貍福佑婦幼讚」、「交通安全讚」、「無毒家園讚」、「膽大心細鑑識讚」、「霹靂勇警讚」等5項關卡，希望透過闖關遊戲方式，灌輸小朋友守法觀念與實用知識。

交通安全部分，警察局交通隊特地準備8輛兒童警用機車，讓小朋友穿戴起安全帽、警用背心，在交通隊員規劃好的路徑中直接上路，除了可以體驗騎乘機車的快感外，也能藉此讓小朋友認清楚交通號誌、學習交通規則。

苗栗縣長徐耀昌則是特別著重在「無毒家園讚」部分，提醒小朋友看到包裝亮麗，或是陌生人給的糖果，千萬不要輕易嚐試，因為時下流行的毒品咖啡包、飲料甚至毒糖果，都會嚴重危害到小朋友的健康。

此外，穿著全副武裝的霹靂勇警，現場示範如何使用辣椒水、警用手槍和盾牌，小朋友看得目瞪口呆，有人穿戴起背心、拿著手槍，直呼「好威風」；陪同前往的家長表示，平常根本接觸不到這些警用裝備，經過這次體驗，一定會讓小孩留下難忘的回憶。