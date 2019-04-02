4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



後天（4日）起就是兒童清明4天連假，桃園市除了各大公墓，及大溪老街、石門水庫，復興區等熱門景點將湧現車潮，桃園市警方將實施交通管制，國道系統包括國1內湖至頭份、國3木柵至香山段，以及多個交流道也會有高乘載管制，建議民眾出遊前可避開壅塞路段。

桃市警局交通大隊指出，4月4日至4月7日一連4天連假車潮，疏導重點為清明掃墓、假期旅遊及大型活動；其中，大溪美華公墓、和平禪寺一帶將實施單行管制，而各地公墓、納骨塔周邊道路狹小，容易壅塞，警方將加強取締，而4日、5日2天蘆竹、觀音及龍潭有掃墓專車，民眾可多加利用。

4月4日早上7點至中午12點，國道1號內湖至頭份，以及國道3號木柵至香山，各交流道之南向入口匝道均實施高乘載管制；桃園市受管制匝道分別為，國道1號桃園、內壢、中壢、幼獅，及楊梅交流道以及國道3號大溪、龍潭交流道；4月4日至4月5日0時至24時將封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

另外桃園市連假易湧現車潮的旅遊景點有大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國、竹圍漁港，永安漁港等，警方呼籲前往大溪、復興的遊客可避開於4月4日、5日上午時段，以免與掃墓車流同時進入大溪地區。

而要離開大溪、復興的車流，可改道台3線信義路往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭交流道往南。

還有4月4日登場的「2019桃園彩色海芋季」，將在大園區聖德北路周邊舉行，遊客可利用機場捷運或高鐵轉乘接駁專車前往會場，自行開車務必配合警方疏導管制；警方建議，民眾連假期間來桃園，可事先用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」查詢路況，以免塞車壞了出遊心情。