13年培育出30名青少年國手 「橋牌」是苗栗的驕傲

2019-04-01 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



你想得到嗎？苗栗縣相對都會地區資源欠缺，但橋牌運動蓬勃發展，13年培育30名橋牌青少年國手，打遍國內幾乎沒有對手，主要推手是苗栗縣政府教育局退休局長溫振琴，他說，苗栗是橋牌的故鄉，橋牌是苗栗驕傲的品牌！

苗栗縣橋牌隊參加全國青少年橋藝國家代表隊選拔賽榮獲冠軍，12名當選國手，將代表參加泰國曼谷舉行的第23屆亞太青年橋藝錦標賽U25青女組及U21青少組，隊員包括國立苗栗高中黃羽榛、游宛庭、許雯硯、劉僖瓈及新竹女中方佑心、國立嘉義大學劉家伶6人是上屆亞太青年橋藝錦標賽青少女組冠軍團隊。

另外6名國手台灣大學生物環境系統工程學系蘇上瑄、淡大大學航空太空工程學系邱垂泯、苗栗高中朱逸彬及苗栗市明仁國中學生張哲旻、張智煒、彭浩鈞，張智煒、彭浩釣僅是國一生越級挑戰。

徐耀昌今天轉頒中華民國橋藝協會國手當選證書，感謝溫振琴、苗栗縣體育會橋藝委員會主委苗栗縣議員鄭碧玉、明仁國中校長李萬源、老師黃中揚指導，苗栗縣橋藝人才輩出，成為國內推廣青少年橋牌技藝的領頭羊，期待這次比賽拿下好成績，更上一層樓，代表參加8月的世界賽。

溫振琴是苗栗縣橋牌重要推手，他認為苗栗鄉下許多資源相對不如都會地區，但孩子的本質一樣，橋牌是發展智力的好辦法，2006年退休後致力推動橋牌，他甚至在住家、印教材免費教學生，學生打出成績，培育出30名青少年國手，也形成風氣，現在國內重要比賽，都會地區害怕碰到苗栗橋牌隊，沒有打就先輸一半。