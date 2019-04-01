誠品中山地下街展覽 花王響應環保綠光共舞

2019-04-01 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



「Let′s ECO Together」花王今年4月在台北誠品R79中山地下書街展出「微笑心生活 一起做環保」公益展演活動，有三區不同體驗的綠林，擁有一場綠光與創意共舞展演。花王從自身做起邀請合作夥伴和顧客攜手響應環保，將於週末提供日用品包裝材料，免費體驗DIY手作包樂趣。

花王環保公益展首度從地面延伸到地下，在人潮洶湧的中山地下街廣場，以新穎亮眼的生活策展，再次深刻傳達企業環保理念。透過花王國際兒童環境繪畫得獎作品，看見孩子對未來環境的繽紛想像。透過影像紀錄，看見企業如何將畫中的想像培育成一方食物森林。而大小錯落的現代感圓柱將大地能量傳輸到地下街的設計意象，詮釋著我們願意將乾淨能量還給大地的態度和心意。

花王表示，R79書街入口光盒牆面上花王國際兒童環境繪畫得獎作品引領民眾進入這片綠林的光，跟隨著光的腳步行走進三區綠林中：第一大地的「生命光廊」，此區孩子的繪畫作品在層層綠線簾裡閃閃發光，歡迎大家以雙眼和雙手來接近。

第二「食物森林」裝置區，以環保愛地球從台灣出發的概念，觀者可透過影像紀錄穿越場域，體會花王在新竹種樹保護>淨灘永續>傳承環保理念的動人故事。

第三「認識日常用品的生命週期」，讓大眾瞭解如何在產品原料採購、製造、運送、消費者使用及廢棄個環節，節能減碳的可能性。將畫作、繪本文字、品牌心意融合為充滿真誠對話的空間，佐以每週末的手作體驗活動，完整體現微笑心生活，一起做環保的美好展演。

新竹縣長楊文科、花王（台灣）公司董事長大熊康生、梧桐環境整合基金會執行長朱慧芳等人，將於世界地球日前夕出席「竹北食物森林」活動，共同揭幕「大地蛋糕」地景裝飾，宣布食物森林二期建置行動開始。

熊康生表示，營造城市生物多樣性是公司重要的企業社會責任，待第二期完成後，全區的植物種類預估將多達數百種，建置採用的生態工法也將為許多昆蟲、蛙類創造棲身之所，進而吸引鳥類前來，逐步完整生態平衡。

此外，第10屆花王國際兒童環境繪畫比賽徵件中，今年主題為「Together, we are eco-friendly一起做環保」邀請孩子們藉由繪畫創作傳達如何透過每天的舉手之勞實現讓環境更美好的夢想。