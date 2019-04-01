桃園公幼名額有限搶破頭 教育局：4月26日起受理登記報名

2019-04-01 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市公立幼兒園每年名額僧多粥少十分搶手（見圖），今年新增設2歲幼兒專班，新學年公幼登記本月26日起分2階段受理報名。圖／教育局提供 分享 facebook 桃園市家有幼兒的父母請注意! 公立幼兒園每年招生名額「僧多粥少」，家長抽韱如同中獎，即便如此，每年公幼登記仍吸引家長爭相登記搶破頭，市府教育局今天下午表示，今年108新學年度公立幼兒園、非營利幼兒園將在4月26日起分2階段受理登記報名，特別的是今年新增設2歲幼兒專班共7班112幼童，提供2歲幼兒入園學習。

教育局表示，為增加弱勢幼兒及早接受教育機會，身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等6類，滿4足歲以上需要協助的幼兒不限設籍地一律優先錄取。

市政府為鼓勵生育、體恤家長養育子女辛勞，若家中生育3胎以上子女家庭的幼兒（滿4足歲及5足歲），還有身心障礙幼兒若有兄弟姊妹就讀同一幼兒園（滿4足歲及5足歲）皆可納入優先取入園。

該局表示，去年全市公立幼兒園及非營利幼兒園，總共214所幼兒園524班招收幼兒1萬5404人，今年新學年將新增國中小附幼，包括龜山楓樹、龍潭高原、蘆竹頂社、楊梅瑞梅、中壢山東國小及中壢龍岡、自強、大溪仁和、平鎮平鎮國中9校附幼，加上現有8校，共17校增加50班附幼。