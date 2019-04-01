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桃園公幼名額有限搶破頭 教育局：4月26日起受理登記報名

2019-04-01 18:49聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市公立幼兒園每年名額僧多粥少十分搶手（見圖），今年新增設2歲幼兒專班，新學年...
桃園市公立幼兒園每年名額僧多粥少十分搶手（見圖），今年新增設2歲幼兒專班，新學年公幼登記本月26日起分2階段受理報名。圖／教育局提供
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桃園市家有幼兒的父母請注意! 公立幼兒園每年招生名額「僧多粥少」，家長抽韱如同中獎，即便如此，每年公幼登記仍吸引家長爭相登記搶破頭，市府教育局今天下午表示，今年108新學年度公立幼兒園、非營利幼兒園將在4月26日起分2階段受理登記報名，特別的是今年新增設2歲幼兒專班共7班112幼童，提供2歲幼兒入園學習。

教育局表示，為增加弱勢幼兒及早接受教育機會，身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等6類，滿4足歲以上需要協助的幼兒不限設籍地一律優先錄取。

市政府為鼓勵生育、體恤家長養育子女辛勞，若家中生育3胎以上子女家庭的幼兒（滿4足歲及5足歲），還有身心障礙幼兒若有兄弟姊妹就讀同一幼兒園（滿4足歲及5足歲）皆可納入優先取入園。

該局表示，去年全市公立幼兒園及非營利幼兒園，總共214所幼兒園524班招收幼兒1萬5404人，今年新學年將新增國中小附幼，包括龜山楓樹、龍潭高原、蘆竹頂社、楊梅瑞梅、中壢山東國小及中壢龍岡、自強、大溪仁和、平鎮平鎮國中9校附幼，加上現有8校，共17校增加50班附幼。

今年新學年將在新屋永安、蘆竹頂社、大溪福安3國小及平鎮新華、桃園快樂、平鎮平興、桃捷4非營利幼兒園，每所增設1班招收2歲幼兒專班總共7所112人，新學年度全市幼兒園總共232所581班，將招收幼兒1萬7030人，較去年增加57班1626人，家有幼兒父母明天起可上「桃園市公立及非營利幼兒園招生網站」查詢幼兒園招生簡章及名額。

桃園市公立幼兒園每年名額僧多粥少十分搶手，今年新增設2歲幼兒專班，新學年公幼登記...
桃園市公立幼兒園每年名額僧多粥少十分搶手，今年新增設2歲幼兒專班，新學年公幼登記本月26日起分2階段受理報名。記者曾增勳／翻攝
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