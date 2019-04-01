兒時味藝術展登場 新竹市4月充滿兒童笑聲

2019-04-01 17:44 中央社 新竹市1日電



4月兒童月，新竹市政府除舉辦兒童藝術節，241藝術空間舉行「兒時味－Kid Flavors」藝術展覽也將於明天正式登場，市長林智堅說，要讓4月的新竹市充滿兒童歡笑聲。

新竹市文化局241藝術空間今天舉辦記者會，宣布4月2日至6月30日舉辦「兒時味－Kid Flavors」藝術展覽，邀10位藝術家用充滿特色、不同教育角度與材料創作的作品，呈現童年時光的「兒時味」。

「兒時味－Kid Flavors」策展人、沃沃美學藝術總監張馨之表示，此次展覽邀請10位女性藝術家，以當代藝術及數位技術，創造輕鬆、夢幻、歡樂與創意氛圍，讓孩子在創造學習體驗及沉浸式的互動中，與藝術親密接觸，啟發孩子的心靈與視野。

張馨之指出，這次展覽共分為多個展區，其中「奇想動物園」互動展區，讓親子可塗鴉創作，透過數位科技，這些畫作瞬間轉變為鮮活立體成像；另外還有藝術家透過紙雕、繪畫、拓印等藝術作品，是豐富又充滿趣味的精彩展覽。

新竹市長林智堅出席記者會時與現場的孩子們開心互動，一同拿畫筆塗鴉。他說，他上週從荷蘭結束參訪之旅，感受到荷蘭是個熱情、充滿創造力與競爭力的國家，當地的孩子從小接受美感教育，他希望將新竹市打造成豐富的藝文環境，讓孩子從小培養美學，在充滿笑容的愉悅環境中成長。

林智堅指出，在新竹文創館登場的兒童藝術節「風的運動場」，將於4月4日至7日連續假期正式登場，今年以「勇敢、冒險、征服天空」為主題設計9大遊具，還加碼星光場藝文表演與新竹味市集。

林智堅說，除了兒童藝術節，另外包括241藝術空間、新竹市美術館及鐵道藝術村，在連假期間都有精彩展覽，希望整個4月都能帶給孩子們歡樂，邀民眾到新竹市度過最精采的兒童節。