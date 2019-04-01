維護河岸生態第一線 桃園招募生力軍

2019-04-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園水環境巡守隊連續3年奪下全國特優，桃園市環保局公布今年的「水環境巡守隊招募計畫」，招募8隊生力軍，要凝聚民間團體的環保能量，共同巡護河海及水域環境，為桃園守護自然生態及水環境。

桃園市環保局長呂理德表示，桃園是全國少數為了水環境巡守隊而量身訂作「水環境巡守隊績效評比獎勵計畫」的縣市，運作成效漸趨成熟。由於桃園市的水環境範圍相當廣大，必須倚重水環境巡守隊的能量，因而特別編列補助經費，讓巡守隊員能有完善的器材及裝備，才能以高效率為桃園市民守護廣闊的水環境。

呂理德表示，桃園目前有58隊水環境巡守隊，約2,263名隊員，巡護河川的總長度逾170公里，由此可知巡守隊的運作逐漸成熟。未來將持續輔導各隊伍，發展各區域特色，並記錄在地的河川環境、生態及文化，進一步形成溪流生態資源環境資料庫。

此外，針對新加入的隊伍，將辦理水環境巡守教育及污染通報培訓課程，並邀請水巡隊的種子教師來開設課程，示範簡易水質檢測及巡守經驗分享，讓新隊伍能快速進入狀況，增進巡守職能。

環保局竭誠歡迎各民間團體參加水環境巡守隊甄選，基本條件如下：

（一）每隊至少20人（含）以上，60人（含）以下。

（二）新成立的水環境巡守隊，隊員應全部具備環保志工資格，且須持有桃園市市民卡，並需檢附相關資料。

（三）現已為水環境巡守隊員者，不得重覆申請。

（四）以本市尚未認養的河段、埤塘及濕地，為巡守隊優先成立的範圍。

（五）申請者若已成立環保志工隊，認養流域或河段需包含里內流域或河段；申請者若非環保志工隊，則巡檢長度至少需達1公里以上。