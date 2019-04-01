桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園區永安路1143巷內的「2-13埤塘」，工務局將打造為「八角店埤塘生態公園」。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

位於國道二號旁的桃園區永安路1143巷內「2-13埤塘」，今日舉辦景觀美化動土典禮，桃園市長鄭文燦致詞時表示，市府推動「一區一埤塘生態公園」計畫，投入2,170萬元經費，將「2-13埤塘」打造為「八角店埤塘生態公園」，提供當地綠地步道等休憩設施，預計今年9月完工，兼具在地文化、生態教育及休閒遊憩的綠色水塘樂園。

桃園市副秘書長兼工務局代理局長黃治峯表示， 2-13埤塘總面積約為7.5公頃，工程將設置總長1,057公尺、寬2至3公尺的環埤步道，步道將把原來砂石路面改鋪設透水磚，另建置休憩涼亭、景觀燈、座椅等。而考量埤塘外側的永安路1143巷道路狹窄、會規畫以擋土牆設置人車分道，除劃設標線，人行道部分將架設木棧道及欄杆，讓市民休閒、行車都得到安全保障。

黃治峯表示，埤塘周圍空曠風大、環境惡劣，植物生長不良，工程除了保留原有的防風林，環堤步道旁還將種植原生樹種如，如苦楝、烏臼、流蘇等埤塘常見喬木，打造別於都會公園的景觀；並搭配落羽松、楓香及昭和櫻等喬木，加上杜鵑、扶桑等灌木，讓八角店生態公園營造出四季景觀風貌。

而埤塘周邊不但有原生植被，埤塘旁住家還有養殖魚群，經常吸引小鷿鷉、白鷺及夜鷺等鳥類棲息，工務局表示，未來將設置導覽解說牌，使埤塘兼具環境生態教育的功能。