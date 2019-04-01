談苗栗財政卻被罵別演戲 陳佩琪致歉又刪文

2019-04-01 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲近來頻頻安排到各縣市參訪卻接連碰壁，國民黨苗栗縣長徐耀昌更是挑明柯文哲過去批評苗栗財政已對縣民造成很大傷害，不過柯文哲太太陳佩琪昨天在臉書以希臘破產為例，建議苗栗可以靠觀光賺錢，被外界解讀柯、徐之間似乎有破冰的跡象。

不過徐耀昌今天受訪時回應，直言柯自己說不要來就算了，太太跳出來圓場，感覺很奇怪，「別再演戲了」，更嗆陳佩琪「男人的事妳女孩子來管」。

對此，陳佩琪今天則是在臉書上再度發文，不過卻是一反過去自走砲的個性，罕見向徐耀昌道歉，指自己實在沒有要冒犯縣長，越權干涉苗栗政務的意思，甚至還刪除昨天的發文相關段落。

陳佩琪表示，她來自澎湖，小時候的印象就是馬公本島除軍公教外，其他大多賴幾個月的短期觀光維生，家鄉就是個觀光小島， 最近和先生去過苗栗幾次， 才想到以自身的經驗介紹這地方給大家，縱使她理解錯誤，苗栗不是靠觀光業維生， 但請大家多去苗栗旅遊， 也應該對當地財政有所幫忙，實在沒有要冒犯縣長，越權干涉苗栗政務的意思。

陳佩琪表示，她昨天一人在家，閒閒沒事幹，心血來潮發文，沒想到會造成苗栗縣長不悅，說夫妻是在演戲， 男人的事不用女人來管。但她說，苗栗的財政問題，絕非歸咎是哪位縣長該負完全責任，非苗栗人也應該都很關心。