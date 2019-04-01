係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



竹市以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，整合戶外空間共規劃九大遊具，吸引許多親子前來。圖／市府提供 分享 facebook

兒童節即將來臨，新竹縣市都推出孩童的遊樂空間，竹市以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，整合戶外空間共規劃九大遊具，有空中漂浮腳踏車、三樓高溜滑梯等。竹縣竹北市則打造出一座夢幻樂園，有旋轉木馬、小火車、旋轉飛機及多達16組氣墊遊戲供兒童免費玩。另外六福村也推出12歲以下孩童免費入場，要讓孩童玩得開心！

一、新竹市兒童藝術節－風的運動場

地點：新竹文創館（新竹市公道五路3段8號）

時間：4月4日(四)至4月7日(日) 10:00-18:00

費用：免費入場，其中征服天空與漂浮單車兩大遊具需事先領取號碼牌，一人限領1張，不可代領。

內容：有結合舞台的巨型迷宮「竹迷宮舞台」，還有「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。

二、新竹縣竹北市兒童節

地點：新竹高鐵站前廣場(竹縣竹北市高鐵七路與高鐵八路間)

時間：4月4日(四)至到6日（六）10:00-17:00

費用：免費入場。

內容：現場打造出一座夢幻樂園「愛麗絲夢幻樂園」，有旋轉木馬、小火車、旋轉飛機及多達16組氣墊遊戲供兒童免費玩。「金銀島大作戰」、「彼得潘賽車場」－能體驗時下最夯、安全好玩又刺激的親子鐳戰，並設置賽車賽道能夠讓親子一同奔馳、追風。規劃多項饒富特色的創意DIY活動，如水球彩畫、馬賽克拼貼，讓親子體驗手作的樂趣！

三、六福村12歲以下免費方案

地點：六福村

時間：4月4日(四)至到7日（日）

費用：12歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人520元優惠入園，需出示身分證或健保卡。