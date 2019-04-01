解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦（見圖）向交通部長林佳龍說明增設國1中山高蘆興南路交流道的必要，可解決中山高南崁段塞車。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

交通部長林佳龍應立法院交通委員會立委鄭寶清、鄭運鵬之邀，今天上午會同市長鄭文燦前往桃園市會勘國1中山高增設蘆興南路交流道，現有國1中正北路半套交流道，造成上下中山高塞車，市府爭取在蘆竹興南路增設全套交流道，方便未來南北進出中山高車流，讓桃園再新增一個交流道。

林佳龍表示，為改善林口、南崁路段塞車，交通部全力支持市府規畫增設蘆竹南路交流道及中正北路連結拓寬，中央地方一起同步推動，打通桃園交通瓶頸任督二脈。

國1中山高中正北路交流道僅有北上、南下半套通行，欠缺北下交流道及南上交流道出口，民眾交通塞車不便，立委鄭寶清去年爭設蘆竹南路全套交流道，方便中山高在蘆竹南路上、下交流道桃園，高工局招標工程3次流標，預計今年4月上網，今年配合桃17蘆興南路涵洞及主線兩側拓寬，預定後年7月交流道、蘆興南路拓寬一併完工，預算10億元。