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解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市長鄭文燦（見圖）向交通部長林佳龍說明增設國1中山高蘆興南路交流道的必要，可...
桃園市長鄭文燦（見圖）向交通部長林佳龍說明增設國1中山高蘆興南路交流道的必要，可解決中山高南崁段塞車。記者曾增勳／攝影
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交通部長林佳龍應立法院交通委員會立委鄭寶清、鄭運鵬之邀，今天上午會同市長鄭文燦前往桃園市會勘國1中山高增設蘆興南路交流道，現有國1中正北路半套交流道，造成上下中山高塞車，市府爭取在蘆竹興南路增設全套交流道，方便未來南北進出中山高車流，讓桃園再新增一個交流道。

林佳龍表示，為改善林口、南崁路段塞車，交通部全力支持市府規畫增設蘆竹南路交流道及中正北路連結拓寬，中央地方一起同步推動，打通桃園交通瓶頸任督二脈。

國1中山高中正北路交流道僅有北上、南下半套通行，欠缺北下交流道及南上交流道出口，民眾交通塞車不便，立委鄭寶清去年爭設蘆竹南路全套交流道，方便中山高在蘆竹南路上、下交流道桃園，高工局招標工程3次流標，預計今年4月上網，今年配合桃17蘆興南路涵洞及主線兩側拓寬，預定後年7月交流道、蘆興南路拓寬一併完工，預算10億元。

鄭文燦表示，國1中正北路交流道只有半套，這次交通部支持盧興南路設全套交流道，變成是一套半交流道，可紓解將來南崁交流道壅塞，尤其中正北路正在進行綠線捷運工程，盧興南路增設新交流道，有助綠線捷運工程推動，由交通部設置交流道及涵洞設施，市府配合拓寬蘆竹興南路聯絡道，在交通部支持下，希望2案定案後在2年內完工。

交通部長林佳龍（前排右三）與桃園市長鄭文燦（前排右二）、立委鄭寶清（前排右一）、...
交通部長林佳龍（前排右三）與桃園市長鄭文燦（前排右二）、立委鄭寶清（前排右一）、鄭運鵬（前排左二）會勘國1中山高增設蘆興南路交流道定案。記者曾增勳／攝影
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立院交通委員會立委鄭寶清（左二）向交通部長林佳龍（左一）說明爭取中央補助增設國1...
立院交通委員會立委鄭寶清（左二）向交通部長林佳龍（左一）說明爭取中央補助增設國1中山高蘆興南路交流道，獲交通部支持定案。記者曾增勳／攝影
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交通部長林佳龍（左二）與桃園市長鄭文燦（右一）、立委鄭寶清（左一）會勘增設國1中...
交通部長林佳龍（左二）與桃園市長鄭文燦（右一）、立委鄭寶清（左一）會勘增設國1中山高蘆興南路交流道定案。記者曾增勳／攝影
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交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬共同會勘國1中山高增設蘆興南路...
交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬共同會勘國1中山高增設蘆興南路交流道定案。記者曾增勳／攝影
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鄭寶清鄭文燦
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