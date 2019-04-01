苗栗開發案位在石虎重要棲地 環評要求補充生態調查

2019-04-01 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



地方人士注目的苗栗市近郊大坪頂原軍方東營區福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，基地位在石虎重要棲地範圍，台灣石虎保育協會也曾在距離園區約500公尺處，記錄到石虎活動，但開發案環境影響評估說明書生態調查卻未發現石虎，日前苗栗縣政府環境影響評估審查委員會第一次專案小組會議會要求開發單位針對石虎補充生態調查再審。

苗栗市大坪頂原陸軍東營區8公頃多，西營區10公頃多，閒置約20年，福爾摩莎地產開發股份有限公司申請苗栗市福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，指出配合近年來苗栗地區觀光發展計畫，滿足旅宿服務設施、婚宴場所與大型會議空間等需求。此外，支援西營區軟體產業園區，引入相關電競賽事、會展及研討會等主題觀光旅次。

苗栗縣環評日前第一次專案小組審查，縣政府農業處自生態保育科提具意見書供參考，意見書表示根據衛星定位套量，福爾摩莎旅館開發案位在林務局2016年「重要石虎棲地保育評析報告」的重要棲地，建議諮詢石虎生態保育背景專家，評估生態衝擊，擬定環保對策及替代方案。