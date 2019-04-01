親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

苗栗開發案位在石虎重要棲地 環評要求補充生態調查

2019-04-01 08:19聯合報 記者范榮達╱即時報導

地方人士注目的苗栗市近郊大坪頂原軍方東營區福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，基地位在石虎重要棲地範圍，台灣石虎保育協會也曾在距離園區約500公尺處，記錄到石虎活動，但開發案環境影響評估說明書生態調查卻未發現石虎，日前苗栗縣政府環境影響評估審查委員會第一次專案小組會議會要求開發單位針對石虎補充生態調查再審。

苗栗市大坪頂原陸軍東營區8公頃多，西營區10公頃多，閒置約20年，福爾摩莎地產開發股份有限公司申請苗栗市福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，指出配合近年來苗栗地區觀光發展計畫，滿足旅宿服務設施、婚宴場所與大型會議空間等需求。此外，支援西營區軟體產業園區，引入相關電競賽事、會展及研討會等主題觀光旅次。

苗栗縣環評日前第一次專案小組審查，縣政府農業處自生態保育科提具意見書供參考，意見書表示根據衛星定位套量，福爾摩莎旅館開發案位在林務局2016年「重要石虎棲地保育評析報告」的重要棲地，建議諮詢石虎生態保育背景專家，評估生態衝擊，擬定環保對策及替代方案。

列席的台灣石虎保育協會顧問陳祺忠說，旅館開發案約500公尺曾紀錄石虎活動，地點甚至就在東營區外，但開發案的環境影響說明書的生態調查，沒有調查到石虎，保育及經濟其實可以取得平衡，認真的生態調查，可以提出可行且合理的「迴避、衝擊減輕與生態補償」計畫。

苗栗市大坪頂原軍方東營區福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，評估第一次專案小組審查...
苗栗市大坪頂原軍方東營區福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，評估第一次專案小組審查要求補充石虎生態調查再審。記者范榮達／攝影
分享

石虎

相關新聞

誰「借」走無藍害OLED路燈？ 司馬庫斯盼快還

2019-04-01 00:36

苗栗慶兒童節 活動同樂 多地送好禮

2019-04-01 00:32

看問題／內壢後站不便未改 卻寄望桃園鐵路地下化？

2019-04-01 00:26

不方便！每日進出8千人次 內壢後車站竟無廁所

2019-04-01 00:20

竹北吃書節民眾驚豔 「知識可以很美味」

2019-03-31 23:53

興光堡壘開幕 桃園30校學生大跳抬頭舞

2019-03-31 23:36

結合農業物流園區 沙崙打造全國最大物流基地

2019-03-31 23:32

白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13

新竹路燈變成浪漫吊燈？ 原來是轎車撞到讓它噴裝

2019-03-31 13:17

柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08

全國大專258頂尖社團傾巢出 就為晉20搶10強

2019-03-31 12:29

「起家雞」落跑懸賞6000元 手球隊募經費活捉獲獎金

2019-03-31 11:39

白沙屯媽祖徒步進香 台鐵將加開班次增停白沙屯站

2019-03-31 11:37

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

司馬庫斯OLED燈無藍害 長老介紹完竟被遊客偷了

2019-03-31 13:51
看更多

熱門文章

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：恐招來厄運

2019-03-31 14:56

柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

1000棵桑椹結實纍纍 銅鑼季節限定免費採果樂

2019-03-31 17:16

白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13

台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

2019-03-31 13:50

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

旋轉木馬、氣墊溜滑梯 彰化一日限定遊樂園湧進4千人

2019-03-31 13:55

司馬庫斯OLED燈無藍害 長老介紹完竟被遊客偷了

2019-03-31 13:51

海軍敦睦艦隊最終站 人車擠爆花蓮港

2019-03-31 13:44

美到翻！漁光島藝術節開幕 猶如海島新樂園

2019-03-30 19:42

揚威日本直笛 麻豆國小奪最高榮譽「花村賞」

2019-03-31 11:37

新竹路燈變成浪漫吊燈？ 原來是轎車撞到讓它噴裝

2019-03-31 13:17

藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42

陶博館DIY醃脆梅賣破5千甕 侯友宜直呼好累

2019-03-31 11:39

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16

南投千人DlY製梅太踴躍 梅子夢工廠再加1輪次

2019-03-31 18:18

影／軟體工程師換跑道學整復開業 老父送芭樂請客

2019-03-31 18:15

蜀葵花季融入社區 百名志工凌晨忙掃環境迎賞花客

2019-03-31 16:42

祝未來主人翁兒童節快樂 苗栗有好「禮」

2019-03-31 17:16

芳苑國中獨有 全校一起音樂午餐還有下午茶

2019-03-31 11:35

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

雲林斗南今年不發敬老金 鎮長：前朝沒編列經費也無奈

2019-03-31 16:05

溫室春果助攻 全台葡萄面積縮減產值逆勢成長

2019-03-31 18:25

不方便！每日進出8千人次 內壢後車站竟無廁所

2019-04-01 00:20

好事多磨 麻豆圖書館斥資千萬啟用鄉親驚豔

2019-03-31 17:19

白沙屯媽祖徒步進香 台鐵將加開班次增停白沙屯站

2019-03-31 11:37

基隆社會處叫車首選 開過救護車的他對身障朋友好暖心

2019-03-31 11:05

精進員警反恐作為 中和警明在烘爐地辦大規模反恐演練

2019-03-31 14:37

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

兒童節「我們兒童最快樂」 苑裡鎮立體育館化身歡樂城

2019-03-31 14:36

三月埔里也瘋媽祖 天后宮請北港朝天宮媽祖前來遶境

2019-03-31 17:14

暖冬芒果將盛產 農憂假日沒宅配

2019-03-31 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top