首座農業物流園區落腳桃園 沙崙打造全國最大物流基地
桃園市目前超過1800家物流選在桃園設廠，物流業蓬勃發展，市政府正在大園區沙崙規畫沙崙產業園區28 公頃用地，將與行政院農委會預定沙崙北側約15公頃用地規畫台灣首座農業物流園區結合，打造全國最大物流園區基地，沙崙產業園區正進行協議價購和設計，預定今年內動工，市長鄭文燦表示，未來農業物流園區落腳桃園，市府將與中央合作，提供物流產業最大支持。
市府地政局今天下午表示，市府正在大園區台61快速道右側、桃25線道南側的沙崙28公頃土地，規畫進行沙崙產業園區，未來將提供國內外物流大廠進駐租用，其中將保留大約5公頃土地，提供農委會使用，做為與桃25線道北側規畫約15公頃的台灣首座農業物流園區結合，做為全國農業產品物流輸運中心。
鄭文燦表示，桃園工業產值每年約3兆元，全國第一，為解決企業缺地，未來市府開發產業園區將採取預先招商、先租後售方式，必須廠商在承租期間取得建築物使用執照後，才進行產權移轉登記，並將採限期開發，如果廠商未於一定期間進行開發，市府將買回，讓工業用地合理、充分使用。
市府地政局長陳錫禎表示，市府規畫沙崙產業園區目前預招商搶手，為防止炒作，市府規定幾年內若未開發將買回。至於農委會規畫農業物流園區，考量靠近桃園機場、交通便利，市府將協助園區規畫初審，因為園區土地不夠，沙崙產業園區將保留5公頃給農業物流園區使用。沙崙產業園區目前進行協議價購和設計，預定今年內動工，最快預定明年 (2020)底開發完成，將提供物流廠商進駐，帶動全國物流產業鏈發展。
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