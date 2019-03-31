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桃園市府打造青年力 首座學生才藝聚落啟用

2019-03-31 19:18中央社 桃園31日電

桃園市長鄭文燦今天主持桃園市首座學生社團才藝聚落「興光堡壘」啟用，透過政府與民間力量的結合，提供高中及大學生展現才藝的舞台，也讓年輕人可以發揮在校所學並結合地方。

看好「青年力」的崛起，桃園市首座學生社團才藝聚落「興光堡壘」，在鄭文燦的主持下啟用，他受訪表示，市府在與建築業者協調後，將原本的房屋預售中心無償提供青年事務局使用5年，整修後成為年輕人的表演基地，並設有舞台、電影院等7大設施。

鄭文燦表示，青年事務局除將在此定期開設多元才藝及深度學習工作坊，供15至35歲青年免費參加，今天也特別邀請了50所高中及大學，現場設置40個才藝攤位，吸引了近千位學生參與，市府也期望藉此邀請民眾看見年輕人的創意，打造社會青年與在籍學生兼顧課業、職場、生活的平衡站。

鄭文燦指出，市府在今年的青年節送出3大禮物，除了今天啟用的「興光堡壘」，還有桃園區的「G10GO!青年貨櫃市集」以及新屋區即將落成的「青年體驗學習園區」，透過這3大青藝聚落的設置，提供桃園年輕人更豐富多元的揮灑空間，啟發青年「創藝」的無限可能。

受邀參展的至善高中家具木工科主任林鴻源表示，學校除了展出學生木藝作品外，更在青年創意攤位中，規劃手工木頭玫瑰花DIY，另外，「表演藝術科」以及「幼兒保育科」的學生也參與主辦單位的「千人抬頭舞」，藉此讓學校的教育成果進入地方社區，吸引讓更多人參與體驗。

鄭文燦

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