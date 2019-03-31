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影／台灣首屆吃書節體驗知識美味 民眾驚「視覺美味兼具」

2019-03-31 17:36聯合報 記者郭政芬╱即時報導

在國外行之有年的「國際吃書節」，台灣開始吹起「吃書風」！由或者書店首辦的台灣第一屆國際吃書節，今天下午開起甜點書派對，以《小王子》為主題，轉化創作出充滿熱情的可食書，民眾驚喜連連直呼「原來知識也可以很美味」。

這項活動來自於書店創辦人陳添順的閱讀推廣夢想，他認為書不只是精神糧食，也能在物質上讓人感到滿足，特別號召巴布爾尼、茉莉花廚房、晨良甜點、Bisou Bisou Pâtisserie café、74甜創、暗香糕餅舖等高人氣的甜點店家工作室，將書做成可食的蛋糕餅乾，要讓民眾知道「原來書也可以這麼有趣」。

剛開始他提出此構想，不少人質疑「真的可以這樣做嗎？」陳添順與圖隊積極溝通，談到「吃書節」的夢想，連結飲食文學作家毛奇舉辦談美味的知識講座，或讓民眾做可食又美味的饅頭書，吸引不少民眾加入。

陳添順指出，這是觀念上的突破，在閱讀的世界中可以得到共鳴，現今雖然網路書店興起，但走入實體書店，能感受到獨特的魅力與氛圍。這次以《小王子》為主題，這本書橫跨不同年齡層，帶給人許多影響，今天的吃書節活動帶給民眾滿滿樂趣，未來也會擴展到新竹市，用心的推廣閱讀。

Bisou bisou patisserie cafe 廚師江宇洋創作以蛇、象與帽子的故事，那一段故事對他印象深刻，口味以玫瑰、覆盆子為主，能吃出小王子的味道。另以書本為主，為呈現木質的質感，特別選用栗子口感。這次因創作大型糕點，烘烤的蓬鬆度挑戰他的功力，製作完成後格外有成就感。

巴布爾尼乳酪蛋糕廚師余惠珍以小王子和狐狸為主創作，她說那是最愛的一段故事，記載著小王子與狐狸之間原是馴養的關係，從中了解玫瑰花的與眾不同，她體悟到一般人用眼睛看事情，認為事情就是眼所看見的，但其實很多事情要用心去了解，才能看清事情的本質。

或者書店表示，國際吃書節始於2000年美國加州，由茱蒂絲·霍夫伯格與比翠絲·科倫發起，很幽默地訂於4月1日，以紀念法國美食家布里亞·薩瓦蘭。活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並一起吃掉它；希望透過美食，啟發人們對書籍與知識的熱愛，目前有超過23個國家引入舉辦。

或者書店主辦的台灣第一屆國際吃書節，邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身...
或者書店主辦的台灣第一屆國際吃書節，邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身手。 記者郭政芬／攝影
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高人氣的甜點店家工作室，將書做成可食的蛋糕餅乾，要讓民眾知道「原來書也可以這麼有...
高人氣的甜點店家工作室，將書做成可食的蛋糕餅乾，要讓民眾知道「原來書也可以這麼有趣」。記者郭政芬／攝影
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這次以《小王子》為主題，這本書橫跨不同年齡層，帶給人許多影響。記者郭政芬／攝影
這次以《小王子》為主題，這本書橫跨不同年齡層，帶給人許多影響。記者郭政芬／攝影
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Bisou bisou patisserie cafe 廚師江宇洋創作以蛇、象與...
Bisou bisou patisserie cafe 廚師江宇洋創作以蛇、象與帽子的故事，那一段故事對他印象深刻。記者郭政芬／攝影
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這項活動來自於或者書店創辦人陳添順（左）的閱讀推廣夢想，他認為書不只是精神糧食，...
這項活動來自於或者書店創辦人陳添順（左）的閱讀推廣夢想，他認為書不只是精神糧食，也能在物質上讓人感到滿足。記者郭政芬／攝影
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今天現場將票選最高人氣作品，活動結束時一起把這些製作精美的作品吃掉，大啖知識的美...
今天現場將票選最高人氣作品，活動結束時一起把這些製作精美的作品吃掉，大啖知識的美味。記者郭政芬／攝影
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活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並一起吃掉它。記者郭政芬／攝影
活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並一起吃掉它。記者郭政芬／攝影
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或者書店主辦的台灣第一屆國際吃書節，邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身...
或者書店主辦的台灣第一屆國際吃書節，邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身手，圖為巴布爾尼創作的「小王子」可食甜點書。 記者郭政芬／攝影
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甜點夢想

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