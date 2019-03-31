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白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區海湖東路居民今天上午向市議員劉勝全陳情，屋裡屋外滿地白粉以為「飄雪了」，白色塑膠粉塵飄散汙染住家、廣場、菜園，市府環保局會同查出汙染源來自鄰近大洋塑膠廠，劉勝全今天下午表示，經會同居民追查遭白色塑膠粉塵汙染住戶大約7、80戶，環保局查出汙染工廠，居民要求該工廠賠償損害。

環保局表示，該局據報派員前往追查汙染源，懷疑大洋塑膠廠可疑，再會同廠方人員進廠調查，發現該廠貯料倉空氣汙染防制設備的脈動式袋式集塵器集塵袋破損，大量白色PVC粒狀汙染粉塵散落工廠及民宅，該局依違反空汙法開單告發，限期廠方4月8日前改善，並要求廠方與居民協商損害賠償。

劉勝全表示，他接到海湖居民陳情，指住家被白色塑膠粉塵汙染嚴重，之後環保局派人進入大洋塑膠工廠調查，證實是該廠的白色PVC 粉塵汙染，被粉塵汙染居民大約7、80戶，環保局依法向該廠開罰，預定4月2日召開廠方、居民損害賠償協調。

大洋塑膠廠表示，該廠空氣汙染防制設備未能有效收集粒狀汙染物，導致大量PVC白色粉塵散佈至大氣，廠方已派員工前往受影響住戶清理白色粉塵，後續將與受影響住戶協調相關賠償事宜。

桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，要求汙...
桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，要求汙染工廠賠償損害。圖／市議員劉勝全提供
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桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，環保局...
桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，環保局人員查出鄰近塑膠廠汙染源。害。圖／市議員劉勝全提供
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桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，環保局...
桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，環保局人員查出鄰近塑膠廠汙染源。害。圖／市議員劉勝全提供
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桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，要求汙...
桃園市蘆竹區海湖東路居民屋裡、屋外遭白色塑膠粉塵飄散汙染，以為「飄雪了」，要求汙染工廠賠償損害。圖／市議員劉勝全提供
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