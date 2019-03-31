白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區海湖東路居民今天上午向市議員劉勝全陳情，屋裡屋外滿地白粉以為「飄雪了」，白色塑膠粉塵飄散汙染住家、廣場、菜園，市府環保局會同查出汙染源來自鄰近大洋塑膠廠，劉勝全今天下午表示，經會同居民追查遭白色塑膠粉塵汙染住戶大約7、80戶，環保局查出汙染工廠，居民要求該工廠賠償損害。

環保局表示，該局據報派員前往追查汙染源，懷疑大洋塑膠廠可疑，再會同廠方人員進廠調查，發現該廠貯料倉空氣汙染防制設備的脈動式袋式集塵器集塵袋破損，大量白色PVC粒狀汙染粉塵散落工廠及民宅，該局依違反空汙法開單告發，限期廠方4月8日前改善，並要求廠方與居民協商損害賠償。

劉勝全表示，他接到海湖居民陳情，指住家被白色塑膠粉塵汙染嚴重，之後環保局派人進入大洋塑膠工廠調查，證實是該廠的白色PVC 粉塵汙染，被粉塵汙染居民大約7、80戶，環保局依法向該廠開罰，預定4月2日召開廠方、居民損害賠償協調。