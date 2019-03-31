知識像甜點般美味 台灣首屆吃書節開派對

2019-03-31 17:08 中央社 新竹縣31日電



新竹縣竹北市新瓦屋或者書店今天以「甜點書派對」形式舉辦台灣首屆國際吃書節，邀多位糕點業者將知名小說「小王子」故事內容轉化成可食糕點，讓整間書店充滿書香與糕點香。

或者書店表示，國際吃書節起源於西元2000年，由美國加州的藝術圖書策展人朱迪斯．霍夫伯格（JudithA. Hoffberg）與剪紙藝術家碧翠絲．柯倫（BeatriceCoron）聯合發起，並將吃書節訂於4月1日，以紀念以紀念法國美食家布利雅－薩瓦朗（Brillat-Savarin）的生日。

鴻梅文創董事長陳添順表示，他自己很喜歡知名小說「小王子」，認為這本書橫跨不同年齡層，帶給許多人影響，這次活動即選以小王子為主題，邀集多家糕點業者，將書做成可食的蛋糕、餅乾，並一起吃掉，盼讓民眾知道「原來書也可以這麼有趣」。

「晨良甜點」創辦人Ethan選「小王子」中的B612星球為創作發想，以白巧克力製作簍空的原型球體、噴上食用色素，製成紫色星球形狀，透過星球的孔洞可見內部有畫上小王子圖案的白巧克力與香氣十足的香蕉布朗尼，極具巧思。

Ethan說，有時人們會著重於外觀，但他認為更應看到許多事物的內容，如同他的作品，從外看來只是一個球體，但從孔洞看進去，就能看見更多有趣事物，靠近一點，甚至還能聞到站在遠處聞不到的蛋糕香味。

擅長製作米蛋糕的「暗香糕餅舖」老闆邱妙欣，這次為吃書節活動創作2項作品。其中「來自酒鬼的啟示」是以「小王子」中的酒鬼故事作為發想，她認為人們常為了忘卻內心的羞愧，而去做另一件羞愧的事，形成惡行循環，彷彿被困在牢籠，而開啟牢門的鑰匙就是自己的心。

邱妙欣的第2個作品「每個大人不曾經都當過小孩嗎？」則以小熊軟糖、地瓜酥、元寶巧克力等兒時零嘴，拼湊成大人愁眉苦臉的模樣，希望提醒大家莫忘自己也曾經是小孩，一起找回兒時的快樂回憶，別因追求金錢而忘記笑容。

鴻梅文創企劃專員邱君豪說，這次活動也設計用蛋糕作成的「簽到簿」，讓參與的民眾用巧克力醬在上面簽名，活動結束時一起品嚐這本美味的簽到簿，讓不少大小朋友直呼「好有趣」。