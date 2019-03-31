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新竹市兒藝節全攻略 這樣玩最聰明

2019-03-31 15:19聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市兒童藝術節自昨天至今天試營運，昨日試營運第一天，短短4小時即湧入逾5萬人次搶先體驗九大遊具魅力，文化局表示，4月4日至4月7正式開放期間，將有約40家在地美食組成的新竹味市集、星光場表演劇碼等活動加入，並預告4月4日開幕式安排幻象戰機衝場並繞行會場一圈，絕無冷場，主辦單位今天公開「兒藝節全攻略」教大家如何聰明、省時的暢玩各項設施。

主辦單位推出「勇敢冒險兵2日全攻略」與「可愛小小兵1日暢遊攻略」。主辦單位建議，超過140公分的朋友，出發當天務必備好水、防曬等相關用品，提前到正門口，現場排隊領取漂浮單車號碼牌，若在4月4日開幕的玩家，領完號碼牌後可先欣賞幻象戰機衝場的精采演出，接下來看準時間至漂浮單車享受高空騎乘的刺激感。

中午時間，建議到文創館旁的新竹味市集，享用美味的午餐，再到離市集較近的「迷幻穿越術」，體驗在大量藍黃綠條世界裡迷失方向的奇幻感受，下午1點半回到「新竹味市集」現場，參加多肉植物及搖鈴等DIY手作教學活動，再至後門體驗「太空漫步」，考驗攀爬網子到3樓的高度極限。享用晚餐後，7點前抵達星光場現場，欣賞表演。

第2天，先領取「征服天空」號碼牌後，前往後門玩「神奇階梯」，體驗立體迷宮的魅力，再從3樓高的溜滑梯滑下；再至「征服天空」，手腳並用爬上三米或六米高的攀岩牆，征服文創館建築體，完成所有高難度戶外遊具；下午的時間可全部留給室內遊具，或者前往文創館旁的新竹取水口散步，參觀這棟新竹市重要歷史景點。

針對未滿1百公分的小孩，主辦單位建議欣賞完幻象衝場後，可前往2樓的「彈力碰碰球」，享受被各種色彩的彈力球充斥的球池，接著下樓到「迷幻穿越術」，中午前往「新竹味市集」用餐，還可以參加包含「親子端端樂」、「趣味冒險箱」、「一起過小河」及「買菜小達人」等趣味競賽；接著體驗「迷你搖擺屋」、「對抗地心引力」，來場瘋狂彈跳，約下午3點半，可至市集欣賞音樂表演。

文化局表示，空軍第二聯隊幻象戰機衝場表演，將在今年兒藝節開幕式上重現，要讓大小朋友喚起去年欣賞幻象戰機衝場的震撼回憶。活動詳情請上新竹市文化局網站、臉書搜尋新竹市新鮮事、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

新竹市兒童藝術節自昨天至今天試營運，主辦單位今天公開「兒藝節全攻略」教大家如何聰...
新竹市兒童藝術節自昨天至今天試營運，主辦單位今天公開「兒藝節全攻略」教大家如何聰明、省時的暢玩各項設施。圖／文化局提供
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新竹市兒童藝術節自昨天至今天試營運，主辦單位今天公開「兒藝節全攻略」教大家如何聰...
新竹市兒童藝術節自昨天至今天試營運，主辦單位今天公開「兒藝節全攻略」教大家如何聰明、省時的暢玩各項設施。圖／文化局提供
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新竹幻象戰機文化局

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