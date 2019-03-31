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中壢高商學生義賣籌款 暑假將赴緬助貧童

2019-03-31 15:18聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市青年局今日開幕的「興光堡壘－桃園青年創藝聚落」活動現場，有個由中壢高商黑心慈幼社組成手工餅乾攤位，他們盼透過商品義賣籌措團費，前往緬甸北部服務當地貧童，中壢高商生輔組長蕭永福表示，這是社團首度出國服務計畫，雖然款項籌措仍有段距離，但只要是為公益，他與學校都會盡力幫學生實踐夢想。

之所以命名為黑心慈幼社，中壢高商生輔組長蕭永福笑說，所謂的「黑心」就是要關心社會的黑暗角落，黑心慈幼社是標準的服務性社團，強調是從中做學，平常會利用社課時間到需要服務的地方，比方說去老人安養院、關愛之家，也會與基金會合作舉辦有意義的募發票活動、學生也自發性參加飢餓12與飢餓30，由於學生積極參與，社團成立僅有3年，就已在106、107年，連續兩年獲得教育部全國高級中等學校績優學生社團甄選第一名、108年更拿下保德信青少年志工菁英獎。

中壢高商慈幼陳憶軒社長說，世界上還有好多國家飽受戰亂、經濟發展停滯，物資缺乏，尤其在緬甸北部有很多家庭是打水、燒柴，日不敷出，想改變家裡困境，得透過教育來翻身，但許多學校仍就在老舊磚瓦平房，不但教材、設備不足，很多學童們還是光著赤腳走在泥濘的路上去上學，急需要外界幫助，希望藉由社團成員的小小力量，犧牲假期，把台灣資源傳到緬甸需要幫助角落。

蕭永福表示，黑心慈幼社引用孟子所說「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」為宗旨，意思說孝敬自己長輩的同時，也要顧及其他長者；撫養自己孩子時，也要顧及別人的孩子。這些社團學生平時就在服務公益，現在不僅關懷台灣弱勢角落，觸角也延伸到國外去，若這些孩子成功籌措經費，盼他們出國服務的同時，也能發揮影響力，帶動更多國人投入公益的行列。

中壢高商黑心慈幼社組成手工餅乾攤位，他們盼透過商品義賣籌措團費，前往緬甸北部幫助...
中壢高商黑心慈幼社組成手工餅乾攤位，他們盼透過商品義賣籌措團費，前往緬甸北部幫助當地弱勢貧童。記者林育瑩／攝影
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中壢高商黑心慈幼社以「緬壢你我愛翱翔」為口號，盼透過手工餅乾義賣籌措團費，犧牲暑...
中壢高商黑心慈幼社以「緬壢你我愛翱翔」為口號，盼透過手工餅乾義賣籌措團費，犧牲暑假到緬甸北部幫助當地弱勢貧童。圖／中壢高商黑心慈幼社提供
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