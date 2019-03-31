司馬庫斯OLED燈無藍害 長老介紹完竟被遊客偷了

2019-03-31 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



由清華大學材料系教授周卓煇領軍的OLED照明研究團隊，成功研發無藍害類燭光OLED路燈，因燈光柔和，不會吸引趨光性的昆蟲，減少對生態、昆蟲的負面影響，日前與「黑暗部落」司馬庫斯合作，近期部落長老卻發現，跟遊客介紹完OLED路燈後，燈泡竟遭人取走，雖長老和周卓煇不打算追究，但仍希望「借」走的民眾趕快歸還。

位於新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯，是台灣最後一個電力到達的部落。部落有電時，族人原先認為夜晚覺得越亮越好，但卻發現不少昆蟲死於日光燈下，破壞了生態，因此部落採現實關燈，避免傷害生態。

2014年底清大教授周卓煇啟動「司馬庫斯無藍害照明認養計畫」，在部落生命樹木雕旁，點亮了首盞無藍害的燭光OLED路燈。

周卓煇指出，高色溫、光色偏藍的白光照明，長期不僅傷害眼睛，還會吸引趨光性的昆蟲；而類燭光OLED燈光柔和，不會吸引趨光性的昆蟲，進而免於傷害昆蟲，能兼顧部落照明，也可守護生態。

周卓煇近期接到長老的來信：「上周六我向遊客解說，他們都非常的驚奇世界之光，結果隔天早上，少了一顆燈泡。」周卓煇說，目前不打算報警，但希望台灣遊客要提升水準，不要看到好的就借走不還，若真的喜歡，應上網採購，不要「借」走不還。

司馬庫斯與周卓煇這個計畫以「善待環境」為主，周卓煇指出，為了建立無藍害的部落，原本在商店就可以買到的燈罩，族人步行三、四個小時去尋找枯木當燈罩，與生態環境融為一體，司馬庫斯族人熱愛環境，與生態環境融為一體，達到永續目標。