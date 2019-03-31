柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲近來頻頻安排到各縣市參訪，積極尋求外地基層支持，不料近日卻接連碰壁，包括綠營執政的基隆市、藍營執政的苗栗縣都先後婉拒和柯進行市政交流，苗栗縣長徐耀昌更挑明柯過去批評苗栗縣財政已對縣民造成很大傷害，加上柯以往也不到苗縣交流，為了選總統才要來，因此婉拒。

台北市長柯文哲的太太陳佩琪今在臉書上則是以希臘破產為例，建議苗栗縣可以靠觀光賺錢。

陳佩琪表示，印象中幾年前曾爆發歐債危機， 最常被提起快要破產的國家就是希臘， 媒體常說希臘內政不穩，快要倒了，要被歐盟踢出去了等等的， 但是這些新聞現在都沉寂了， 應該是全體國民一起面對國家危機， 大家樽節支出， 跟歐盟借低率債度難關，於是希臘又起來了。

陳佩琪說，其實苗栗就在新竹下方，過去和先生回新竹時，常和先生一起到訪， 先生每年也會去苗栗大千醫院演講，有空自己也會跟下去聽， 晚上順便夜宿苗栗的泰安溫泉，此地溫泉和北投不一樣， 別有一番風情，真是太棒了，希望大家有空多前往造訪。

陳佩琪表示，印象中希臘沒天然資源，也多是靠觀光賺外匯的，苗栗應該也可以。

清明節將屆，陳佩琪也透露，柯文哲今天沒有公開活動，其實是回新竹掃墓。