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全國大專258頂尖社團傾巢出 就為晉20搶10強

2019-03-31 12:29聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動開幕式，與會的貴賓合影。圖／中央大學提...
108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動開幕式，與會的貴賓合影。圖／中央大學提供
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108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動（全社評）30、31日在中央大學登場，今年共有136所大專院校258個社團參加評選，「年度最佳社團特色活動決選」是矚目的焦點，有20個社團晉級，包括電音三太子社、火舞藝術社、兩棲爬蟲研究社和馬拉桑社等輪番上陣秀特色，爭取全國前10名榮譽。

「我在中大路上」是今年全社評的活動標語，中央大學正門筆直的中央大道正值木棉花季，象徵全國社團菁英齊聚一堂追尋自己夢想，在志趣的路上勇敢前進。今年大會另一大特色就是中央大學透過大氣科學系，提供學生、活動場地即時的氣象報告和預報，29日雖然還是大雨滂沱的天氣，但是中大已經向各校社團預報30、31日是宜人舒適的好天氣。

中大大氣系的神準、精準分析，讓各校社團菁英、指導老師、評審委員完全不必擔心天氣問題，連雨具都不用帶，穿梭中大校園無需擔心淋雨。

教育部學生事務及特殊教育司司長鄭乃文在開幕典禮指出，社團是課堂裏學不到的東西，包括人際溝通、團隊合作、多元思考和創意等能力。他感謝中央大學的用心承辦、評審委員們的辛勞，也感謝所有參與大專校院社團的指導老師，以及在場每一位參與的同學。

中央大學李光華副校長說，社團是「軟實力」培養的重要途徑，全社評都是各校推薦的頂尖社團，希望透過切磋與琢磨，除了提供觀摩與交流的機會外，也同時呈現大學社團的多元性與豐富性，讓高等教育的內涵更為充實與精彩。

「年度最佳社團特色活動決選」以往限定只有20個名額的動態評選活動，今年修改為每校得推薦1名社團參賽。評審團從41個初選社團中選出全國20強，都是極具特色的大學社團，像號召喜愛陣頭文化和民俗表演的「電音三太子社」、以捍衛美麗海洋為使命的「深藍社」、推動生態保育的「兩棲爬蟲研究社」，以及推動原住民文化的「馬拉桑社」等。他們在決選時渾身解數，簡報、微電影、戲劇、相聲、脫口秀、舞蹈及動畫等各種形式展現自身特色以吸引評審青睞，過程精彩。

為鼓勵青年學子在課業之餘，能積極參與社團活動，培養樂觀正向態度並展現自我價值，教育部這次為全評社擬定一些不同於以往的創新作為。除了將各校可推薦社團數由往年的固定制修改為比例制，使社團數多又具規模的學校能有較多推薦名額。

另外，響應節能減碳，鼓勵參賽社團以電子化形式呈現共通項目的資料，為愛護地球貢獻心力。競賽第一天也規畫一系列社團交流座談會，邀請五大性質社團的特優學校代表作分享，各校社團指導老師們也分享社團輔導的甘苦，呼應了全社評活動本身既是一種傳承，也是一種學習。

108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動在中央大學，在依仁堂的社團觀摩活動，場...
108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動在中央大學，在依仁堂的社團觀摩活動，場面盛大。圖／中央大學提供
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中央大學承辦全國大專校院學生社團評選暨觀摩，正大門400公尺的木棉花大道迎接各頂...
中央大學承辦全國大專校院學生社團評選暨觀摩，正大門400公尺的木棉花大道迎接各頂尖社團。圖／中央大學提供
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108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動在中央大學，年度最佳社團特色活動決選的...
108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動在中央大學，年度最佳社團特色活動決選的「電音三太子社」表演，相當吸睛。圖／中央大學提供
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