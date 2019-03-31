「起家雞」落跑懸賞6000元 手球隊募經費活捉獲獎金

2019-03-31 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市陳小姐飼養的2隻「起家雞」落跑停在樹上、電桿停留擾人清夢，最後懸賞6000元由南崁高中手球隊「活捉」。圖／翻攝自「我是南崁人」社群 分享 facebook

桃園市蘆竹區陳小姐飼養的2隻「起家雞」，半個月前落跑離家，卻在住家附近每天清晨雞鳴擾人清夢，這2隻雞很會飛，經常在樹上、號誌桿停留捉不到，她不得已在網路號召重賞「獎金6000元」，最後由市立南崁高中手球隊「活捉」，陳小姐依約提供6000元給即將7月赴西班牙比賽的南崁高中手球隊當出國經費，網友按讚說，「這要叫特種部隊來抓」、「身價（雞）地位高就是不一樣」。

家住南崁的陳小姐日前在「我是南崁人」臉書社團PO文，指她的起家雞（傳統習俗新娘結婚，女方會攜帶2隻雞陪嫁，俗稱「起家雞」）半個月前跑掉，公雞經常凌晨4點就雞鳴，吵到附近居民不得好眠...，「你們是做好事喔！希望好心人幫忙抓雞」、「要活捉！不能弄死，一定要2隻都抓到哦」，她祭出「獎金6000元」請大家幫忙捉回。

不料PO文訊息貼出引起網友熱議，連警察都接獲報案派員前往了解，不少民眾前往捉雞，還有網友開直播，有網友看到2隻雞在樹上、電桿飛來飛去，直呼「這雞飛好高喔！我以為雞不能飛那麼高」，有的網友提議「拿網子去撈」、「派爸爸出動賺外快」，有人說「身價（雞）地位高就是不一樣，比市場的雞價高出好幾倍」。

南崁高中手球隊學生獲悉成立捉雞隊，紛紛拿網子捉雞，最後在歡呼聲中，順利將2隻雞「逮捕到案」。陳小姐留言表示，2隻雞很有靈性，飛出去在戶外待了兩天都沒離離開住家社區周邊，捉到後已將這2隻起家雞送到鄉下放養，「讓牠們雙宿雙飛，快樂生活在田園中」。