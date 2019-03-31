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白沙屯媽祖徒步進香 台鐵將加開班次增停白沙屯站

2019-03-31 11:37聯合報 記者李京昇╱即時報導

白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香活動，今年預計4月8日凌晨1時20分起...
白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香活動，今年預計4月8日凌晨1時20分起駕出發。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
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苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香活動，將在4月8日凌晨1點20分起轎出發，預計11日抵達雲林縣北港鎮、17日再返回拱天宮，為方便信徒進香，台鐵也將在4月7、17日加開班次停白沙屯站。

白沙屯媽祖徒步進香活動已逾百年歷史，是一年一度宗教文化盛事，獲文化部指定為國家重要無形文化資產，也是全台徒步進香路途最遠，今年報名隨香信眾已達創紀錄4萬5000人。

台鐵斗南站長陳重任表示，白沙屯媽祖到北港進香活動出發是在8日凌晨1點多，因此4月7日南下、北上，各增開一班次莒光號，南下七堵到彰化5529次，下午7點50分抵達白沙屯；北上彰化到七堵5530次，8日凌晨12點16分到白沙屯。

還有莒光號南下513、561、521車次及北上506、510、562、516、554車次，分別在4月7日及17日2天增停白沙屯站，雲林斗南鎮到白沙屯站對號列車行車時間約2小時，民眾可多加利用，相關班次時刻表可上台鐵列車時刻查詢系統查詢。

另外，因應兒童、清明連假返鄉人潮，台鐵加開列車，其中復興號南下七堵到新左營5581次、北上新左營到七堵站5586次，7日當天增停白沙屯站。

白沙屯媽祖徒步進香活動將在4月8日起駕出發，台鐵將在7、17日加開班次到白沙屯站...
白沙屯媽祖徒步進香活動將在4月8日起駕出發，台鐵將在7、17日加開班次到白沙屯站。記者李京昇／攝影
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白沙屯媽祖徒步進香活動將在4月8日起駕出發，台鐵將在7、17日加開班次到白沙屯站...
白沙屯媽祖徒步進香活動將在4月8日起駕出發，台鐵將在7、17日加開班次到白沙屯站。記者李京昇／攝影
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白沙屯媽祖

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