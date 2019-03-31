畫出孩子心中軌道城市 4月2日起桃園軌道願景館辦理收件

2019-03-31 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



鄰近桃園火車站附近的桃園軌道願景館，自去年8月開館至今參觀人數突破17萬人，是許多親子周末假日出遊首選，而下周四是兒童節，市府舉辦「童心繪願景-我的桃園軌道夢」繪畫比賽，自4月2日起至21日受理報名，盼透過孩子們的想像力，畫出心中的軌道城市。

桃園市捷運工程局表示，「桃園軌道願景館」過去是「桃園七號倉庫」，擁有近83年的歷史建築，去年市府斥資6500萬元將其活化為桃園軌道願景館，館內有軌道歷史展示空間、小火車體驗區、軌道及模型展示等，搭配3D多媒體，讓大人小孩認識桃園鐵路、軌道發展的過去、現在與未來發展動態。

捷運局表示，今年舉辦的「童心繪願景-我的桃園軌道夢」繪畫比賽，要以幼兒園、國小學生的角度，用筆揮灑出桃園捷運建設的「心」願景，學童們可用繪畫、貼畫、水墨畫等不限媒材創意方式表現作品風貌，捷運局提醒，作品不需裱框，但不能使用電腦合成方式，圖畫正面則勿留有可供辨識身分文字或圖樣。