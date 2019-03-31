畫出孩子心中軌道城市 4月2日起桃園軌道願景館辦理收件
鄰近桃園火車站附近的桃園軌道願景館，自去年8月開館至今參觀人數突破17萬人，是許多親子周末假日出遊首選，而下周四是兒童節，市府舉辦「童心繪願景-我的桃園軌道夢」繪畫比賽，自4月2日起至21日受理報名，盼透過孩子們的想像力，畫出心中的軌道城市。
桃園市捷運工程局表示，「桃園軌道願景館」過去是「桃園七號倉庫」，擁有近83年的歷史建築，去年市府斥資6500萬元將其活化為桃園軌道願景館，館內有軌道歷史展示空間、小火車體驗區、軌道及模型展示等，搭配3D多媒體，讓大人小孩認識桃園鐵路、軌道發展的過去、現在與未來發展動態。
捷運局表示，今年舉辦的「童心繪願景-我的桃園軌道夢」繪畫比賽，要以幼兒園、國小學生的角度，用筆揮灑出桃園捷運建設的「心」願景，學童們可用繪畫、貼畫、水墨畫等不限媒材創意方式表現作品風貌，捷運局提醒，作品不需裱框，但不能使用電腦合成方式，圖畫正面則勿留有可供辨識身分文字或圖樣。
而比賽將分為幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組共四組。每人以八開，也就是39公分乘上27公分的規格的圖畫紙，創作一件參賽作品。孩子們可以盡情揮灑創意色彩。受理報名期間，家長或老師可協助孩子於4月2日起至21日止，將作品親自送交桃園軌道願景館服務台。得獎名單會在4月30日於桃園軌道願景館臉書公告，並致電得獎者。作品同時會在桃園軌道願景館展出，有興趣的家長或者同學至「桃園軌道願景館臉書」詳閱活動辦法，網址為https://reurl.cc/1X0rD。
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