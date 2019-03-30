親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

女神崩壞！裘莉赴聯合國總部演說老態畢現 憔悴嚇人

桃園青年局創意抬頭舞 千人挑戰線上火力全開

2019-03-30 20:16聯合報 記者張弘昌╱即時報導

「青年局就是我的大樹……」洗腦的旋律，配上俏皮的舞步。這支在桃園正潮的「抬頭舞」，在網美地標－G10GO!貨櫃市集熱力開跳。活動邀請專業表演團隊及愛好跳舞桃園在地學子大SHOW舞技，影片在網路上引發話題發酵，活動開跑短短一週以來，即有上百組學子青年抬頭共舞，在網路上掀起一股抬頭舞青浪潮。

藝起抬頭響應、舞動青春活動，包括曾獲2017WCA世界小丑協會錦標賽氣球項目金牌劉彥廷、2016橫濱國際調酒大賽冠軍梁嘉仁、桃園市青年諮詢委員會、復興食農青年服務團出席參與。

學校社團方面，北科附工cosplay社/跆拳隊、內壢高中創客班、永平工商觀光科/表藝科、大溪高中popping社、治平高中熱舞隊、至善高中幼保科/表藝科、新興高中熱舞社籃球隊、跨足6所高校康輔社聯軍，還有全班一起動起來啟英高中表藝科等，多所高校的亮點科系與社團，都以創意無比的方式抬起頭來SHOW出獨特的多元才藝。

巧妙結合籃球及舞蹈新興高中熱舞社籃球隊，率性的球技配上萌樣的人偶，十分逗趣讓人眼睛為之一亮。永平工商觀光科則以整齊的套裝上陣，跟著舞曲搖擺青春的節奏，以自信抬頭姿態舞出青能量。啟英高中表演藝術科雙人女舞團，自編高難度又很有記憶點的舞步，展現過人的默契和天賦。

昂首闊步抬起頭的北科附工跆拳隊，雪白的道服搭配硬底子功夫，前空翻的Ending pose霸氣十足。隊員之一蔡同學表示，從小開始學跆拳道，沒想過除了練身體，還可以用來跳舞。

桃園首創的「青年抬頭節」結合G10GO!青年貨櫃市集、興光堡壘青年創藝聚落、青年體驗學習園區三大青藝聚落，作為獻給桃園青年世代的3樣禮物。3月31日中午在學生社團才藝聚落興光堡壘，30所高中職大專院校、破50組流行社團，將一起挑戰千人抬頭舞，歡迎青年朋友齊來興光堡壘熱鬧歡跳，舞出青春能量。

桃園市青年務局首創的「青年抬頭節」系列活動，邀學生社團大show「抬頭舞」。31...
桃園市青年務局首創的「青年抬頭節」系列活動，邀學生社團大show「抬頭舞」。31日中午在興光堡疊，有一場挑戰千人抬頭舞活動。圖／桃園市青年局提供
分享
桃園市青年務局首創的「青年抬頭節」系列活動，邀學生社團大show「抬頭舞」。31...
桃園市青年務局首創的「青年抬頭節」系列活動，邀學生社團大show「抬頭舞」。31日中午在興光堡疊，有一場挑戰千人抬頭舞活動。圖／桃園市青年局提供
分享
桃園市青年務局首創的「青年抬頭節」系列活動，邀學生社團大show「抬頭舞」。31...
桃園市青年務局首創的「青年抬頭節」系列活動，邀學生社團大show「抬頭舞」。31日中午在興光堡疊，有一場挑戰千人抬頭舞活動。圖／桃園市青年局提供
分享

跆拳高校貨櫃市集

相關新聞

桃園平鎮南天橋福德祠 土地公熱鬧迎娶土地婆

2019-03-30 19:40

風城的極限挑戰！3樓高溜下超刺激 空中單車免費玩

2019-03-30 19:00

柚花節登場 苗栗西湖滿山遍野飄香

2019-03-30 18:07

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

入會被拒 竹縣美姿禮儀造型工會抗議竹縣總工會

2019-03-29 23:46

容積率變更案通過 竹市兒童醫院床位200→400

2019-03-29 23:42

全台唯一苗栗「復刻版」鐵馬進香 4月1日起報名

2019-03-29 23:39

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

突破公車A柱盲點 桃園市要求加裝「雙鏡」

2019-03-29 23:17

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

容積變更 新竹兒醫朝「醫學中心等級」服務增至400床

2019-03-29 18:40

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21

竹縣總工會會員代表大會 場外有民眾舉白布條抗議

2019-03-29 15:31

台義夫妻檔藝術家 聯手呈現異國風情的新竹風景

2019-03-29 14:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

影/慶祝玄天上帝誕辰 宋江陣頭少女熱舞拼場

2019-03-30 18:41

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40

市府前封街來玩耍 北市將推「街道變身遊戲場」

2019-03-30 17:44

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

新北門牌暫緩換新 侯友宜：門牌很重要應符合市民期待

2019-03-30 17:04

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49

美食新天地／板橋二哲家水餃 料多CP值高

2019-03-29 23:21

清明掃墓漸現車潮 高雄警今起制墓園交通

2019-03-30 08:24

清明假期公車賞櫻搭船優惠 嘉義市有免費路線

2019-03-30 09:18

影╱宜蘭驚見200公斤死魚 環保局：缺氧暴斃

2019-03-30 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top