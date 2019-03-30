桃園青年局創意抬頭舞 千人挑戰線上火力全開

2019-03-30 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



「青年局就是我的大樹……」洗腦的旋律，配上俏皮的舞步。這支在桃園正潮的「抬頭舞」，在網美地標－G10GO!貨櫃市集熱力開跳。活動邀請專業表演團隊及愛好跳舞桃園在地學子大SHOW舞技，影片在網路上引發話題發酵，活動開跑短短一週以來，即有上百組學子青年抬頭共舞，在網路上掀起一股抬頭舞青浪潮。

藝起抬頭響應、舞動青春活動，包括曾獲2017WCA世界小丑協會錦標賽氣球項目金牌劉彥廷、2016橫濱國際調酒大賽冠軍梁嘉仁、桃園市青年諮詢委員會、復興食農青年服務團出席參與。

學校社團方面，北科附工cosplay社/跆拳隊、內壢高中創客班、永平工商觀光科/表藝科、大溪高中popping社、治平高中熱舞隊、至善高中幼保科/表藝科、新興高中熱舞社籃球隊、跨足6所高校康輔社聯軍，還有全班一起動起來啟英高中表藝科等，多所高校的亮點科系與社團，都以創意無比的方式抬起頭來SHOW出獨特的多元才藝。

巧妙結合籃球及舞蹈新興高中熱舞社籃球隊，率性的球技配上萌樣的人偶，十分逗趣讓人眼睛為之一亮。永平工商觀光科則以整齊的套裝上陣，跟著舞曲搖擺青春的節奏，以自信抬頭姿態舞出青能量。啟英高中表演藝術科雙人女舞團，自編高難度又很有記憶點的舞步，展現過人的默契和天賦。

昂首闊步抬起頭的北科附工跆拳隊，雪白的道服搭配硬底子功夫，前空翻的Ending pose霸氣十足。隊員之一蔡同學表示，從小開始學跆拳道，沒想過除了練身體，還可以用來跳舞。