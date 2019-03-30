桃園平鎮南天橋福德祠 土地公熱鬧迎娶土地婆

2019-03-30 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區南天橋福德祠信眾，今天熱熱鬧鬧搭著神轎，舉辦土地公迎娶土地婆安座大典。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市平鎮區百年歷史南天橋福德祠，信徒託夢迎來土地婆神尊，今天風風光光、熱熱鬧鬧的舉辦土地公迎娶土地婆古婚禮。信徒從大溪接引土地婆神尊，集結陣頭遶境祈福，11時吉時安座，演酬神大戲、辦餐宴，慶祝南天橋福德祠，從此有一對土地公、土地婆。

南天福德祠是南勢里一帶重要信仰中心，土地公靈驗、香火鼎盛。82歲鄉紳魏新轟，今年初向廟方表示，夢到土地公和土地婆一起出現，但南天橋福德祠就只有土地公，心想應是土地公想娶妻，才會帶著土地婆出現夢境。

南勢里里長林德忠表示，今年過年魏新轟依夢境，向土地公擲筊3聖杯，證實夢境所指，廟方人員半信半疑，也連擲出5聖杯獲允諾，接著到大溪專門雕神像佛具店，找到一尊土地婆神尊，再連擲出12聖杯，敲定迎娶土地婆回南天橋福德祠典儀等相關事宜，彷彿一切都有神明旨意安排好了。

今上午9時許，迎娶陣頭車隊在鑼鼓、鞭炮聲中緩緩抵達，地方信眾持香膜拜一路尾隨，抵達南天橋福德祠後，工作人員將坐在神轎中的土地婆神像請下，一路走進廟中，將土地婆神像放在土地公神像旁。

原本只有土地公福德祠，完成土地公、土地婆安座儀典，大家滿心歡喜。供桌也擺上辦喜事十二禮，上頭放著大紅色「永結同心」字卡，迎娶儀式在廟方工作人員禱唸中圓滿完成。

魏姓鄉紳說，南天橋福德祠是他年輕就拜到現在，30多歲上台北工作，也是靠著土地公護持，才能遇事逢兇化吉，退休後仍持續定期到廟中拜拜。信徒感應夢境，促成土地公迎娶土地婆美事，地方也傳為佳話。