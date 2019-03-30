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風城的極限挑戰 3樓高溜下超刺激 空中單車免費玩

2019-03-30 19:00聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市兒童藝術節「風的運動場」連續辦理4年，今年遊具數量最多高達9項，設計4款戶外巨型遊具、也加入室內5大遊戲場，今天試營運讓民眾免費玩，每一項遊具民眾大排長龍等著體驗。市長林智堅表示，兒童節適逢清明連假，也邀請民眾帶著孩子，來新竹挑戰體力、腦力，留下難忘的親子共遊回憶。

林智堅表示，「2019新竹市兒童藝術節－風的運動場」已經成為知名品牌，每年許多家長與小朋友都期待風的運動場開幕，4月4日至7日還有新竹味市集，匯集許多知名美食小吃與市民共享。

林智堅分享，他剛從荷蘭回來直奔會場，雖然時差來不及調整，但依然仔細檢視九大遊具，並爬上三層樓高的「漫步雲端」確認安全性，他肯定市府同仁的用心，今年的創新一定可以讓孩子有不同的感受，共同度難忘的兒童節。

副市長沈慧虹表示，今年活動地點在新竹文創館舉行，以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，並將文創館想像成降落在竹市的太空站，讓全台孩子體驗一場宛如太空般的冒險，跳脫過去以空地為遊樂場的傳統，打造可以「與建築物互動」的遊具。

沈慧虹說，今年遊具設計上結合文創館建築本體，規劃9大遊具，戶外巨型遊具為竹迷宮舞台、神奇階梯、太空漫步、征服天空；室內有漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術，彈力碰碰球及迷你搖擺屋。其中，神奇階梯遊具讓孩子爬至約10公尺高，再透過溜滑梯溜下，感受速度感，無論大人、小孩都玩得超開心。

沈慧虹表示，每項遊具都經過結構工程的精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，讓親子可以安心的、盡情的在活動場區內挑戰各種遊具。今年，兒藝節有新竹味市集及星光場表演活動，從白天到黑夜都不無聊，邀請民眾趁兒童清明連假，規畫2天1夜輕旅行，到新竹住一晚。

今天，安排有兒童歌舞劇「注意！宇宙海賊來襲！」、晚間則有紙風車藝術卡車與FOCA劇團演出「潘朵拉的盒子」。家長邱秋莉表示，她來此溜小孩，消耗孩子的體力，也欣賞劇團演出，有得玩、也有得看，孩子超喜歡。

另外，新竹市政府安排接駁車，上車地點僅兩處為「新竹轉運站、千甲站發車」，接駁時間是4月4日至7日，上午9時30分至下午6時30分，每15分鐘一班車；星光場（4月5日、6日）活動至晚上8時30分，接駁車將延長行駛時間至晚上9時。接駁一次10元，返程免費，18歲以下及65歲以上搭乘免費。

風的運動場中，戶外巨型遊具「神奇階梯」，讓孩子爬至10公尺高，再透過溜滑梯溜下，...
風的運動場中，戶外巨型遊具「神奇階梯」，讓孩子爬至10公尺高，再透過溜滑梯溜下，感受速度感。記者郭宣彣／攝影
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風的運動場室內區「彈力碰碰球」，讓孩子享受在球中世界。記者郭宣彣／攝影
風的運動場室內區「彈力碰碰球」，讓孩子享受在球中世界。記者郭宣彣／攝影
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「漂浮單車」連大人都可玩，挑戰平衡力。記者郭宣彣／攝影
「漂浮單車」連大人都可玩，挑戰平衡力。記者郭宣彣／攝影
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新竹市政府辦「風的運動場」，打造戶外巨型遊具「漫步雲端」，挑戰攀爬力。記者郭宣彣...
新竹市政府辦「風的運動場」，打造戶外巨型遊具「漫步雲端」，挑戰攀爬力。記者郭宣彣／攝影
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風的運動場中，戶外巨型遊具「神奇階梯」，讓孩子爬至10公尺高，再透過溜滑梯溜下，...
風的運動場中，戶外巨型遊具「神奇階梯」，讓孩子爬至10公尺高，再透過溜滑梯溜下，感受速度感。記者郭宣彣／攝影
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