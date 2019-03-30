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柚花節登場 苗栗西湖滿山遍野飄香

2019-03-30 18:07聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣西湖鄉「柚花藝術節」今天登場，一連兩天安排活動迎賓，鄉內滿山遍野散發芬芳，吸引遊客造訪；今年柚花季可持續到4月中旬，非常適合各地遊客來趟「環鄉輕旅行」，到西湖賞花聞香、感受田園及客家農村之美。

西湖柚花節今、明2天在湖東多功能活動中心、大窩柚子山舉辦，上午的開幕式，安排「村史行動劇觀摩賽」，由社區、學校組隊，以戲劇、說唱、舞蹈方式來詮釋在地大小事，增添鄉土特色；明天活動將持續到下午4點，有客家市集、闖關遊戲、親子DIY、柚子山賞花健行、客家金曲饗宴等節目。

文旦柚在西湖鄉栽培已有半世紀，栽培面積廣達160公頃，西湖文旦品質優良，在全省也素有好口碑，近年來西湖鄉公所、農會每年春季都推出柚花節活動，結合產業為鄉內打造出十分具有特色的觀光休閒活動。

縣長徐耀昌參加開幕，他強調西湖文旦柚名聞遐邇，重量更重質，每年有2000到3000多噸產量，往往在中秋節前就一銷而空，西湖文旦柚不但皮薄汁多，且有淡淡蜜香，去年還外銷到湖北2000多箱，已是遠近馳名的農產。

今年柚花節配合推出「環鄉巴士」輕旅行，帶遊客深入到西湖多處景點，包括五龍宮石雕媽祖、店仔街、金龍窯、吳濁流藝文館、黃金一路、劉恩寬古宅等景點及在地農場，體驗客庄純樸好風光，票價100元可抵50元消費。

柚花花季預估可持續到4月中旬，期間提供柚子山健行導覽服務 (10人成團)、另外還有「柚花下睡一晚」露營，詳情可連絡西湖鄉旅遊服務中心:037-923629。

苗栗縣西湖鄉柚花藝術節昨天登場，鄉內滿山遍野散放柚花芬芳，上午的開幕式安排「村史...
苗栗縣西湖鄉柚花藝術節昨天登場，鄉內滿山遍野散放柚花芬芳，上午的開幕式安排「村史行動劇觀摩賽」，由西湖國小瑞湖分校贏得優勝。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉柚花藝術節昨天登場，鄉內滿山遍野散放柚花芬芳，上午的開幕式安排「村史...
苗栗縣西湖鄉柚花藝術節昨天登場，鄉內滿山遍野散放柚花芬芳，上午的開幕式安排「村史行動劇觀摩賽」。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉柚花藝術節登場，今年花季可持續到4月中旬，鄉內滿山遍野散放柚花的芬芳...
苗栗縣西湖鄉柚花藝術節登場，今年花季可持續到4月中旬，鄉內滿山遍野散放柚花的芬芳。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉柚花藝術節登場，今年花季可持續到4月中旬，鄉內滿山遍野散放柚花的芬芳...
苗栗縣西湖鄉柚花藝術節登場，今年花季可持續到4月中旬，鄉內滿山遍野散放柚花的芬芳。記者胡蓬生／攝影
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文旦賞花中秋節

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