玩轉課程 六和高中附設國中部落實適性揚才

2019-03-30 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市私立六和高中附設國中部，今天邀家長及小學高年級學生到校參與辦特色課程發表會，透過資訊、多媒體及機器人程式設計，自然科學、音樂、語文等成果發表展覽，介紹校方讓學生依個人興趣，自由選讀多元學習課程與社團活動。

六和高中校長林繼生表示，附設國中部自2008年起便以「學習者中心」為核心概念，落實「適性揚才」理念，特設計5套特色課程，涵蓋語文課程、數理、資訊與機器人設計課程，美術與多媒體設計、管弦樂課程及社團，讓學生可以依照興趣，自由選讀，讓學生可以多元學習。

林繼生表示，國中生拼升學，整天考試，接受一致的課程與教育，就犧牲小學的興趣很可惜。很多孩子，小時候喜歡玩樂器、塗鴉、設計、圍棋、樂高機器人、做實驗，或者學英語、日語等，但是一旦升上國中，可能就被「逼迫」放棄這些興趣，跟大家學一樣的東西。

國中生志向與性向尚未完全定型，一般制式教育無法提供更多元，更久的試探機會。林繼生表示，不同的環境與教育方式內容，塑造不同的學生，就像一顆種子，如果種在小盆栽生長就受侷限，但種在廣闊土地上，它自然枝繁葉茂。

六和高中附設國中部今天舉行年度特色課程發表會，含括動靜態展出及動態表演及現場體驗。發表會首先由管弦樂組，以輕快搖滾卡農樂曲作開場，展現管樂組活潑朝氣。接著語文組穿著日本傳統服飾展演日本舞蹈。語文組英語話劇比賽和英語歌唱比賽優勝班級，進行英語話劇與英語歌唱的演出。

在展覽部分，資訊組展出2組樂高機器人作品，內容包含：伐木工人、樂高仿生獸、高爾夫球機、投籃機、鑽孔機、彈珠檯、旋轉力動車、機器狗、互動式體操機器人、太鼓達人、發球機等各式各樣樂高機器人作品。