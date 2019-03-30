親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融不再挖地瓜 首安終於出爐啦

《富比士》30 歲以下美女創業家：妳要非常厚臉皮才有機會

玩轉課程 六和高中附設國中部落實適性揚才

2019-03-30 16:34聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市私立六和高中附設國中部，今天邀家長及小學高年級學生到校參與辦特色課程發表會，透過資訊、多媒體及機器人程式設計，自然科學、音樂、語文等成果發表展覽，介紹校方讓學生依個人興趣，自由選讀多元學習課程與社團活動。

六和高中校長林繼生表示，附設國中部自2008年起便以「學習者中心」為核心概念，落實「適性揚才」理念，特設計5套特色課程，涵蓋語文課程、數理、資訊與機器人設計課程，美術與多媒體設計、管弦樂課程及社團，讓學生可以依照興趣，自由選讀，讓學生可以多元學習。

林繼生表示，國中生拼升學，整天考試，接受一致的課程與教育，就犧牲小學的興趣很可惜。很多孩子，小時候喜歡玩樂器、塗鴉、設計、圍棋、樂高機器人、做實驗，或者學英語、日語等，但是一旦升上國中，可能就被「逼迫」放棄這些興趣，跟大家學一樣的東西。

國中生志向與性向尚未完全定型，一般制式教育無法提供更多元，更久的試探機會。林繼生表示，不同的環境與教育方式內容，塑造不同的學生，就像一顆種子，如果種在小盆栽生長就受侷限，但種在廣闊土地上，它自然枝繁葉茂。

六和高中附設國中部今天舉行年度特色課程發表會，含括動靜態展出及動態表演及現場體驗。發表會首先由管弦樂組，以輕快搖滾卡農樂曲作開場，展現管樂組活潑朝氣。接著語文組穿著日本傳統服飾展演日本舞蹈。語文組英語話劇比賽和英語歌唱比賽優勝班級，進行英語話劇與英語歌唱的演出。

在展覽部分，資訊組展出2組樂高機器人作品，內容包含：伐木工人、樂高仿生獸、高爾夫球機、投籃機、鑽孔機、彈珠檯、旋轉力動車、機器狗、互動式體操機器人、太鼓達人、發球機等各式各樣樂高機器人作品。

數理組展出16組玩玩具，學科學、生活裡的科學及數學、理化、生物等學科。美術組也以「豬事美好」豬年生肖為主題，展出近200件立體及平面作品。

六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，會場呈現五大特色教學內容。記...
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，會場呈現五大特色教學內容。記者張弘昌／攝影
分享
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，資訊與機器人設計組，學生巧思...
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，資訊與機器人設計組，學生巧思設計的機器人，生動活潑的展現技能。記者張弘昌／攝影
分享
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，會場呈現五大特色教學內容。記...
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，會場呈現五大特色教學內容。記者張弘昌／攝影
分享
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，會場呈現五大特色教學內容。記...
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，會場呈現五大特色教學內容。記者張弘昌／攝影
分享
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，資訊與機器人設計組，學生巧思...
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，資訊與機器人設計組，學生巧思設計的機器人，生動活潑的展現技能。記者張弘昌／攝影
分享
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，資訊與機器人設計組，學生巧思...
六和高中附設國中部，今天舉辦特色課程學習成果發表會，資訊與機器人設計組，學生巧思設計的機器人，生動活潑的展現技能。記者張弘昌／攝影
分享

樂高國中生

相關新聞

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

入會被拒 竹縣美姿禮儀造型工會抗議竹縣總工會

2019-03-29 23:46

容積率變更案通過 竹市兒童醫院床位200→400

2019-03-29 23:42

全台唯一苗栗「復刻版」鐵馬進香 4月1日起報名

2019-03-29 23:39

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

突破公車A柱盲點 桃園市要求加裝「雙鏡」

2019-03-29 23:17

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

容積變更 新竹兒醫朝「醫學中心等級」服務增至400床

2019-03-29 18:40

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21

竹縣總工會會員代表大會 場外有民眾舉白布條抗議

2019-03-29 15:31

台義夫妻檔藝術家 聯手呈現異國風情的新竹風景

2019-03-29 14:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

容積變更 新竹兒醫朝「醫學中心等級」服務增至400床

2019-03-29 18:40

北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40

清明掃墓漸現車潮 高雄警今起制墓園交通

2019-03-30 08:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top