等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



女嬰急出生，消防員化身助產士！新竹縣竹東鎮一名孕婦今天凌晨即將臨盆，家人請求119派救護車送醫院生產，沒想到送醫途中產婦劇烈疼痛，車上救護人員根據經驗判斷產婦是急產，為產婦接生一名女嬰，前後過程不到2分鐘，母女均安。

消防局表示，34歲陳姓孕婦懷第2胎邁入34周，預產期原是5月6日。今天凌晨在家上廁所時發現羊水破裂，緊急打電話給119求救，救護員舒季軒、莊魏豪及役男劉人豪趕到現場後，評估孕婦生命徵象皆正常便引導其上擔架床送醫。

救護火速趕往醫院，但在接近醫院時孕婦表示腹部疼痛並有便意，消防員低頭一看，新生兒的頭已露出，隨即拿出無菌產包，引導產婦分娩，由於母親是經產婦，因此全程不到2分鐘，女嬰就順利娩出。

嬰兒順利產出後，消防員立即檢查嬰兒生命徵象及是否臍帶繞頸，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，利用治療巾為嬰兒擦拭及保溫鋁箔包覆嬰兒以防失溫，並以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，處置完成後立即將母嬰兩人送達新竹馬偕醫院，圓滿達成急產救護任務。

此次負責接生的二重消防分隊隊員莊魏豪工作才1年，第一次在救護車上接生。他表示，一開始還是有些緊張，不斷回想訓練時的每個動作，終於順利完成任務。

役男劉人豪則說，他知道孕婦胎頭已露出需要接生後非常緊張，所幸平時訓練時就與學長培養默契與技術，才能在那危急時刻順利協助接生，看到寶寶被抱出來的那一刻，感受到新生兒的喜悅，心中充滿了感動。

消防局呼籲，即將臨盆的孕婦應隨時注意自身安全及生產跡象，如有陣痛不適可通知消防局救護人車前往協助，以確保順利生產。如遇急產且已經產出，建議採取先找乾淨的布將新生兒擦乾，並以毛巾或毛毯包覆保暖，同時注意新生兒是否有哭鬧、手腳是否有動作並維持呼吸道暢通。