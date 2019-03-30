減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



兒童節即將到來，新竹縣托育資源中心今天在新竹縣婦幼館旁的國際環境教育園區，舉辦親子戶外野餐、闖關活動，吸引近百名家長與小朋友參與。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 兒童節即將到來，新竹縣托育資源中心今天在新竹縣婦幼館旁的國際環境教育園區，舉辦親子戶外野餐、闖關活動，吸引近百名家長與小朋友參與，新竹縣副縣長陳見賢表示，縣府爭取前瞻基礎建設計畫，預計在竹縣各地設置10多處公共托育家園，減輕家長的負擔。

今天的活動安排了魔術秀，並設置6處闖關攤位，讓家長帶著小朋友一起腦力激盪，完成闖關兌換兒童節禮品，全場充滿活潑的氣息與旺盛的活力。

陳見賢指出，新竹縣生育力不低，為了妥善照顧幼童，新竹縣除陸續開設非營利幼兒園外，縣府社會處也積極爭取前瞻基礎計畫，預計在全縣各地設置10多處公共托育家園。

目前縣府及竹東的公共托育家園已動工，其他鄉鎮則還在籌備中，如原湖口分駐所舊有廳舍，預計將有家庭社會福利服務中心、公共托育家園、新湖托育資源中心等單位進駐。

新竹縣府也配合衛生福利部社會及家庭署政策，申請公益彩券回饋金建置托育資源中心，提供托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢，及辦理嬰幼兒活動、親子活動、親職教育及教具、玩具借閱借用。婦幼館內也設置親子遊戲室，每天開放2個時段讓家長帶幼兒入內遊戲，讓有育兒需求的家庭獲得喘息，共享托育資源。

另外，托育資源中心也提供外展服務，將圖書、玩具及嬰幼兒活動帶到各個角落，讓更多家長、小朋友能享用到托育資源中心服務，打造更友善的托育環境。