突破公車A柱盲點 桃園市要求加裝「雙鏡」

2019-03-29 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 、郭宣彣／連線報導



桃園客運府前線電動巴士已率先在A柱處加裝廣角鏡，並加大照地鏡，明顯視線加大，司機更能掌握車輛周邊人車動態。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

裝加大照地鏡與廣角鏡

近來屢傳公車在路口轉彎時，因視線死角的A柱盲區撞死或撞傷行人。桃園市交通局最近要求桃園客運「府前線」公車，試辦裝設加大照地鏡與廣角鏡，統聯客運83輛公車也自行加裝凸透鏡，司機普遍肯定視線範圍加大，交通局將視成果決定全面實施。

警政署統計，因大型車轉彎不當及未保持安全距離的傷亡人數，每年都有1400人左右，其中因內輪差造成的視覺死角是主要肇事原因。

交通局公共運輸科指出，公車因車身體積較大，公車轉向行駛時易生視野死角，駕駛無法清楚看到車身前側及左右側人車狀況，近日發生部分公車與行人交通事故，即多因公車駕駛未能看見斑馬線上的行人而釀禍，引起社會關注。

桃園客運府前線電動巴士已率先在A柱處加裝廣角鏡，並加大照地鏡，明顯視線加大，司機更能掌握車輛周邊人車動態。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

市府交通局經與客運業者測試研究，決定替公車A柱裝設凸透鏡、加大後照鏡及照地鏡鏡面尺寸因應，讓公車駕駛視野更為開闊。

交通局長劉慶豐身為通勤族，平時常搭乘桃園客運府前線往返火車站與市府，他擇定桃園客運「府前線」電動巴士裝設放大型照地鏡與後照鏡，並於A柱裝設凸透廣角鏡片，運用光線折射及放大原理，可看到原先於公車駕駛視線死角範圍內的行人與車輛動態，避免危險。

司機說視線幾乎沒死角

府前線公車司機廖玉順說，他發現A柱裝凸透廣角鏡片之後，原有的視線死角幾乎沒了，周邊行車動態都能看得一清二楚，至於右側原本裝設的照地鏡尺寸加大了一倍，也能清楚看見右前輪與車身右側的狀態，尤其轉彎時，先看照後鏡再看照地鏡就能確認有無行人，避免事故。

交局將視成果全面實施

劉慶豐說，將追蹤裝設鏡片之後，公車駕駛實際上路行駛後的狀況，若成效良好，將擴大要求全市8家公車業者、884輛公車裝設凸透鏡，也會要求公車駕駛於行經路口斑馬線減速慢行並確認公車前方及車側無行人及車輛才能續行，以降低交通事故發生率，提升交通安全。