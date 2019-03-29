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洛根市訪桃園 鄭文燦盼深化交流

2019-03-29 20:42中央社 桃園29日電

澳洲洛根市和桃園締結姊妹市24周年紀念，桃園市長鄭文燦今天在晚宴中與來訪的洛根市成員切蛋糕慶祝，也希望深化雙方在藝術、醫療、教育、文化等交流。

桃園市政府表示，澳洲洛根市派團到桃園拜會，雙方並在晚宴中一起切蛋糕慶祝，互許彼此情誼能深遠流長。

鄭文燦表示，台灣人對澳洲並不陌生，洛根市和桃園市背景相近，皆是多元族群、年輕且致力發展智慧城市，桃園現正朝聯合國全球永續發展目標邁進。

鄭文燦談到，澳商安捷航空訓練集團為近年來澳商對台的最大投資集團，最大飛行模擬器訓練中心並在桃園設點，負責培訓新進飛行員。

鄭文燦與洛根市代表團也希望能在藝術、醫療、教育、文化等領域，簽署協定深化合作，開創未來。

鄭文燦並送致贈「專屬桃園市民卡」，希望代表團能感受使用市民卡，在電子錢包、小額支付、圖書借閱與規費繳納日常生活應用的便利性。

桃園市政府秘書處長顏子傑說，洛根市在1995年與桃園市（現為桃園區公所）締結姊妹市，3月18日是24周年紀念日，締盟期間雙方多次互訪及書信交流。3年前再度牽起交流，也曾率代表團訪桃園市府，就促進經貿投資、物產觀光、教育、食品出口及加工技術等議題進行討論。

鄭文燦澳洲

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