避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



近來屢傳公車於路口轉彎時因視線死角的A柱盲區撞死或撞傷行人，桃園市交通局為提升公車轉向視野，近日替桃園客運「府前線」公車試辦裝設加大照地鏡與廣角鏡，統聯客運83輛公車也已自行加裝凸透鏡，司機普遍肯定認為視線範圍加大，交通局指出，若反應良好將擴大要求全桃園各公車業者、884輛公車裝設凸透鏡，以策安全。

交通局公共運輸科指出，公車因車身體積較大，公車轉向行駛時易生視野死角，駕駛無法清楚看到車身前側及左右側人車狀況，近日發生部分公車與行人交通事故，即多因公車駕駛未能看見斑馬線上的行人而釀禍，引起社會關注，市府交通局經與客運業者測試研究，決定替公車A柱裝設凸透鏡、加大後照鏡及照地鏡鏡面尺寸因應，讓公車駕駛視野更為開闊。

交通局長劉慶豐身為通勤族，平時常搭乘桃園客運府前線往返火車站與市府，他擇定桃園客運「府前線」電動巴士裝設放大型照地鏡與後照鏡，並於A柱裝設凸透廣角鏡片，運用光線折射及放大原理，可看到原先於公車駕駛視線死角範圍內的行人與車輛動態，避免危險。

府前線司機廖玉順說，他發現A柱裝凸透廣角鏡片之後，原有的視線死角幾乎沒了，周邊行車動態都能看得一清二楚，至於右側原本裝設的照地鏡尺寸加大了一倍，也能清楚看見右前輪與車身右側的狀態，尤其轉彎時，先看照後鏡再看照地鏡就能確認有無行人，避免輾壓。