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容積變更 新竹兒醫朝「醫學中心等級」服務增至400床

2019-03-29 18:40聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹都市計畫委員會召開審議通過兒童醫院醫療用地容積率變更案，將朝「醫學中心等級」醫療服務，範圍包含竹竹苗近200萬人，依契約及都市計畫法規定提出申請提高法定容積率為450％，從200床增到400餘床，足以提供未來50年的兒童醫療。

新竹市衛生局局長吳昭軍表示，兒童醫院除原核心任務及以竹竹苗兒童醫療中心為發展設立目標，也結合產科為高危險性孕產婦妊娠，提供1條龍婦幼醫療服務，增加2倍早期療癒醫療空間，提供竹竹苗3縣市婦幼需求400床以上醫療照顧資源，完整納入未來50年兒童醫療需求。

馬偕醫院也表示，未來馬偕醫療團隊將在硬體設施上，將院內規劃2個以上公益回饋空間，提供附近社區民眾推廣公共衛生保健及健康促進活動使用；在軟體上將提供本市弱勢族群及基地臨近校園學童醫療費用減免或優惠措施。

都發處處長陳凱凌表示，本案經程序展覽經都委會審議通過後，主要計畫將送請內政部都委會審議，等審議通過並核定後開始實施。

陳凱凌說，本案的都市計畫及環境影響評估，均落實民眾參與並透過說明會、公聽會及現勘等與當地居民充分溝通，所有意見均依規納入審議通盤討論，並依照契約內容及都市計畫法規定變更容積率，所有行政程序均依相關法令規定辦理。

市府表示，新竹市是幸福兒童城市，兒童醫院是屬於重大建設，攸關桃竹竹苗地區兒童醫療服務需求，民眾確實期盼醫學中心級兒童醫院能早日啟用，市府期盼獲得民眾支持，盡早享受完善的兒童醫療服務。

新竹市兒童醫院興建，將朝桃竹苗區醫學中心級兒童醫院發展。圖／新竹市政府提供
新竹市兒童醫院興建，將朝桃竹苗區醫學中心級兒童醫院發展。圖／新竹市政府提供
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