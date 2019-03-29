花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府人事處長今天交接，原任處長王偉曦調任桃園市議會人事主任，由新北市議會人事主任、北漂40多年的花蓮子弟吳黎明接任。王偉曦在花蓮任職4年，率領人事處同仁精進人事業務有卓越貢獻，將轉調桃園。他在交接儀式上感性哽咽說，今天脫下穿了4年的花蓮縣府背心，以後再也穿不到，但會掛在衣櫥內，永遠珍惜。

交接儀式今天在縣府大禮堂舉行，由縣長徐榛蔚主持，行政院人事總處人事長施能傑監交。 徐榛蔚肯定王偉曦在花蓮4年服務期間精進人事工作，讓府內外公務員相當有感，更提升縣府公務人員士氣。她送上一幅玫瑰石板畫，祝福王偉曦到桃園後，也能發揮所長，職涯一切順利。

徐榛蔚也提到，新任處長吳黎明是玉里鎮人，北漂多年返鄉服務，相信他會有一番作為。她強調，縣府很重視公務員的權益，會與公務員們站在同一陣線，一同為花蓮縣33萬鄉親服務。

王偉曦致詞時提到在花蓮服務期間有甘有苦，他指著身穿的花蓮縣府背心說，這件衣服穿了4年，今天脫下後再也不會穿上，因為他要離開了，但他會非常非常珍惜，因為這是他為花蓮這塊土地努力的印記，說到激動處哽咽不成聲，縣長徐榛蔚受到感動，不捨拭淚。

典禮結束後，好人緣的王偉曦也與縣長徐榛蔚及多位一級局處首長合照、擁抱道別，客家事務處長彭偉族送上謝卡，給予深深祝福。