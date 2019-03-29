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中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

中華電信研究院楊梅院區，今天舉行員工宿舍新建工程動土典禮，地上6層、地下1層建築預計2021年完工，斥資3億元大樓規劃124問套房，商店街、會客室及交誼廳，且將先進的資通訊技術應用與建築融合，以智慧家庭科技強化建築管理效能，提升使用者居住品質。

中華電信電研院員工宿舍新建大樓工程，動工典禮邀請交通部部長林佳龍、桃園市市長鄭文燦，交通部郵電司司長王廷俊、中華電信公司董事長鄭優、中華電信公司總經理謝繼茂、光世代公司董事長陳光雄、中華電信研究院院長林榮賜等出席。

交通部部長林佳龍表示，中華電信電信研究院，是公司研發電信電訊新科技的龍頭基地，研發項目與桃園積極推展的亞洲矽谷計畫息息相關，很多的創新服務都是來自生活，希望新園區引進及研發的智慧化科技，能起帶頭示範，與桃園一同發展，迎接5G電信新時代的到來。

鄭文燦致詞表示，中華電信提供多元服務，具有很大的研發能量，更是國家推動數位建設、智慧城市及未來科技的重要研發基地，未來市府也將持續與交通部、中華電信公司等密切合作，共同提升國家競爭力

鄭文燦提及，他跟交通部長林佳龍，都曾擔任行政院新聞局長，在推動廣電改革過程中，都對中華電信寄予高度期許，也期望中華電信能夠扮演多重角色，為提升國家競爭力盡一份力量。

鄭文燦表示，現在全世界都在推動5G領域的應用，亞太地區更是重點區域，相信中華電信在5G領域應用中，必能迎上世界主要潮流。市府也會全力發展桃園成為5G應用的示範場域，讓台灣在5G領域的應用方面，有更多突破。

近年政府推動有線電視數位化政策，桃園市在前年11月底全數完成，鄭文燦表示，市府也研議與中華電信合作，將在社會住宅提供MOD服務，甚至進一步提升為結合長照、安全監控、智慧建築等項目的智慧家庭服務。此外，市府也將全力協助中華電信進行資產活化，包括都計變更、產業園區土地取得等，讓中華電信的資產發揮更高的價值。

桃園已連續4年榮獲國際組織「智慧城市論壇」（ICF）評選為「全球7大智慧城市」（Top 7），今年也獲得入圍，其中許多入圍項目，都是與中華電信合作的項目，未來市府將與交通部、中華電信等進一步合作，積極呈現各項智慧城市的應用價值，提升國家競爭力。

中華電信研究院，位在桃園市楊梅區的電研院員工宿舍新建工程動工，桃園市市長鄭文燦與...
中華電信研究院，位在桃園市楊梅區的電研院員工宿舍新建工程動工，桃園市市長鄭文燦與會並期許，持續與交通部及中華電信公司合作，共同提升國家競爭力。記者張弘昌／攝影
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中華電信研究院，位在桃園市楊梅區的電研院員工宿舍新建工程動工，桃園市市長鄭文燦與...
中華電信研究院，位在桃園市楊梅區的電研院員工宿舍新建工程動工，桃園市市長鄭文燦與會並期許，持續與交通部及中華電信公司合作，共同提升國家競爭力。記者張弘昌／攝影
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鄭文燦建築競爭力

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