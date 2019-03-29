彭俊豪帶蘋果登記參選中壢立委 自勉當個「好蘋果」

2019-03-29 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



民進黨立委提名登記今天最後一天，桃園市第三選區（中壢73里）截至昨天都無人登記，被視為黨內新生代的市議員彭俊豪終於在下午到市黨部登記，他說，由於過往談到政黨政治，大家常說是從兩顆爛蘋果中挑選比較不爛的那一顆，今天特地帶著一顆蘋果登記，希望這場立委選戰，對中壢選民來說，是在好的民意代表當中做選擇，自己也將努力成為最好的選項，成為大家期待的那顆好蘋果。

民進黨從周一開始為期五天，進行第一、二、三、四選區立委提名的領表登記作業，迄今現任立委鄭運鵬、鄭寶清與陳賴素美都完成登記，前市議員范綱祥、前市府顧問黃世杰也分別登記第四與第二選區，原領表第四選區的前教育局長林逸青考量身體因素，確定不登記，第三選區由於綠營優勢不比藍營，領表登記狀況相對冷清，迄今僅彭俊豪一人完成領表登記。

彭俊豪下午在前中壢市副市長姜松茂陪同下完成登記，彭說，目前大環境對民進黨不利，但也正因為如此，自己身為年輕一輩，更有責任要讓民進黨的理念，施政的成績，讓民眾有感，也要將民眾所擔心、所期待的，反映給行政部門，苦民所苦，今天登記也恰逢329青年節，自己參選之後，也會努力能成為更好的選項，能成為大家期待的好蘋果。

彭俊豪登記之後，若順利被提名，第三選區隨著吳志揚確定轉戰第二選區，預料將遇上國民黨強敵魯明哲，彭也說，不管是魯議員、吳委員，都是相當優秀的民意代表，也是他學習的對象，所以參與黨內初選登記，自己希望能夠代表民進黨，成為足以與他們匹配的對手。