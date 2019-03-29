石虎公園毀棲地 水利署調整前瞻審查機制

2019-03-29 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



卓蘭石虎公園獲得前瞻建設8000萬元補助，完工後挨批破壞石虎棲地環境。水利署副署長王藝峰說，石虎公園的設計為考量到石虎與生態環境，未來前瞻水環境的核定會調整審查機制，提案縣市要先完成生態調查與檢查後才能送審，水利署也會邀請生態專家把關，落實生態保育。

行政院前年中旬推出前瞻基礎建設，總預算數高達8800億元，其中水環境建設項下的水與環境改善工程，總經費匡列322億元，目前已核定兩批計畫，核定金額約180億元，第三批計畫預定4月底由經濟部審查核定。

石虎公園在重要石虎棲地大規模整地，破壞棲地環境引發關注。王藝峰說，苗栗縣府已邀集生態專家，針對石虎公園、周邊造林計劃提出改善對策，待縣府彙整專家意見後，水利署會再補助生態護坡改善、生態監測等經費。

王藝峰說，石虎公園的設計從人的角度出發，沒考慮到石虎與生態環境，經過很多專家提醒，水利署會調整目前的審查機制，不只是石虎，包含其他野生動物、水域動物的生態環境都應該保育

王藝峰說，未來縣市提報前瞻水環境計畫，要先完成生態調查與檢查後，才會進入審查階段，審查過程會邀請農委會特生中心或生態專家列席審查，以落實生態保育。

他強調，審查中的第三批水環境改善計畫，會針對已完成生態調查、檢核，而且沒有生態疑慮的計畫，優先納入審查；有生態疑慮或生態檢核、公民參與等作業不足的案子，要先完成後才會納入審查程序。

王藝峰說，過去縣市提報時，如果計畫書載明「將」實施生態檢核，未來設計時會考慮生態等問題，以往就會進入審查階段，但石虎公園的案例顯示，工程顧問公司對於生態保育的部分，仍有疏漏之處。

他表示，未來提出計畫前，就要把當地的生態環境調查完，才會進入審查程序，審查時有基本的調查資料，專家可以進一步把關，若涉及到石虎或珍稀物種的棲地，工程設計就得回應相關需求。

王藝峰說，以石虎公園為例，此處是石虎通往河床的通道，不能有阻絕的人為設施，夜間的照明不能影響野生動物作息，還得兼顧溪邊魚蝦生態等。