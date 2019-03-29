竹縣總工會會員代表大會 場外有民眾舉白布條抗議

2019-03-29 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣總工會今天召開會員代表大會，但新竹縣美姿禮儀造型職業工會卻在場外拉起白布條抗議，指出去年8月提出申請加入新竹縣總工會無故被拒。新竹縣總工會理事長陳福俊則表示，因為美姿禮儀造型職業工會的申請案有異議，所以必須提交會員大會決議，一切合乎程序。

「還我一個乾淨的總工會！」新竹縣美姿禮儀造型職業工會理事長羅湘涵表示，他們原是女子燙髮職業工會成員，後因理念不同而退出，再另外與百名持相同理念的同業，在去年5月另創美姿禮儀造型職業工會，同年8月依新竹縣總工會章程提出申請加入總工會。

羅湘涵指出，總工會章程中清楚寫著「凡在縣轄區內依法成立之產業企業、職業工會均應加入本會為會員」，但他們想加入卻遭拒，明顯牴觸規章。

且詢問總工會後得知被拒絕的理由，是其他相關事業工會表明若美姿工會要加入，就要退出總工會，美姿工會不斷爭取，才換得在會員大會做表決的機會。因不滿申請加入總工會被拒，且質疑工會有違法亂紀的情形，不得已選擇以抗議方式表達心聲。