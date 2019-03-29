台義夫妻檔藝術家 聯手呈現異國風情的新竹風景

2019-03-29 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣蕭如松藝術園區即日起至4月21日展出的聯展「義國意象」，作品是由義大利籍藝術家Stefano Misesti〈右〉與台灣藝術家朱耀紅〈左〉夫妻所創作。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 新竹縣蕭如松藝術園區即日起至4月21日展出的聯展「義國意象」，作品是由義大利籍藝術家Stefano Misesti與台灣藝術家朱耀紅夫妻所創作，靈感來自於近年他們走訪台灣、新竹各地，紀錄他們眼中的風景，並藉著聯展將義大利生活視角呈現在民眾眼前。

新竹縣文化局長李猶龍表示，蕭如松藝術園區多年來致力推廣客籍藝術家蕭如松，也期盼將各類型藝術帶入竹東小鎮，今年與國際藝術家合作，舉辦「2019歐風出走系列特展」，第1檔由Stefano、朱耀紅藝術家夫妻揭開序幕，作品融合各自迥異東西美學觀點、文化背景及個人特質，讓人彷彿置身異國卻隱約散發出熟悉的家鄉味。

朱耀紅表示，她從小就生長於日式宿舍，見到蕭如松藝術園區濃濃的日式建築風格，讓她很懷念。「每一幅都很有感情」，此次聯展的畫作以新竹為主，包含湖口老街、新埔褒忠義民廟、關西東安古橋、客家方口獅等，也有對於其他城市的觀察。

Stefano生長於義大利北部湖鄉，他表示，新竹與他的故鄉有許多相似地方，他也感受到台灣溫暖的人情。而他以新竹為主題的創作，都帶有鮮明的紅、白色彩，也是他對於新竹鮮明的印象。

朱耀紅也補充說明，Stefano的作品中有許多關於魚的意象，且喜好以椅子作為創作元素之一，因為義大利人注重休閒，這對於Stefano有特殊意義。另外，他們也非常肯定新竹縣對於客家文化、歷史建築的保留，相當有意義。