免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



2019桃園彩色海芋季4月4日至21日在大園溪海休閒農業區登場，今年以「芋見愛情海、敲響幸福鐘」為題，展區栽種10多種海芋。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 賞海芋不一定要上陽明山！2019桃園彩色海芋季4月4日至21日在大園溪海休閒農業區登場，今年以「芋見愛情海、敲響幸福鐘」為題，5公頃展區栽種11種顏色、6萬株彩色海芋，及2萬株香水百合與15萬株如情人菊、4季海棠等各式草花，桃園市長鄭文燦推薦遊客到大園來，不用塞車上陽明山就能欣賞美麗海芋。

海芋、愛情、溪海3大元素

彩色海芋季今年邁入第3屆，桃園市農業局為讓大園溪海休閒農業區增加更多魅力，發揮桃園幸福經濟學特色，今年結合海芋、愛情、溪海3大元素，打造繽紛海芋、草花展區，設置高9公尺，象徵航向愛情海的「海洋船情」巨型愛之船，由1.5萬株海芋鋪設的「浪花細語」花海，及巴洛克式的「浪漫花廊」結合「幸福鐘響」特色裝置，歡迎戀人們來幸福鐘敲響幸福，留下屬於彼此的幸福足跡。

鄭文燦說，彩色海芋季源自桃園升格後第1年時遭逢旱災，農委會宣布停灌桃園水利會灌區約2萬2000公頃，休耕補償高達20億元，當時市府利用休耕農地舉辦花彩節，獲得熱烈回響，至今持續舉辦，彩色海芋季選在大園，成為年度盛事與觀光亮點。

身聲劇場、婚紗走秀迎賓

今年彩色海芋季每天都有精彩活動，首周4天連假將邀請國內知名的「身聲劇場」，以「花漾仙子大遊行」為海芋季打開序幕；在地業者將與學校合作婚紗花嫁走秀、熱舞快閃、音樂演出，並以中式古禮結合原民特色古禮迎親，讓遊客感受婚嫁熱鬧氣氛。此外，今年海芋季也邀請多家在地知名業者推出相關優惠活動，讓遊客暢遊農事體驗、品味美食。