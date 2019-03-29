兩岸學者研討「兩制台灣方案」 汪毅夫高度推崇韓流

2019-03-29 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫28日在一場研討會上表示，高雄市長韓國瑜憑一瓶礦泉水打贏高雄選戰的原因之一，是韓到高雄以後的全部表現是宗教徒們的「苦行一生，福報眾生」，是為民眾，不是為個人，這是韓贏得選民的重要原因。

中新社報導，大陸全國台灣研究會28日在福建寧德舉辦第十一屆兩岸青年學者論壇，30多位兩岸學者針對「維護和平統一前景、探索兩制台灣方案」進行研討。中評社報導，汪毅夫在研討會致詞時做上述表示，

韓國瑜27日上午赴廈門大學台灣研究院座談，汪毅夫也是與會者之一。

文化大學副教授劉性仁認為，兩制台灣方案應該有創意、可操作性和可持續性。方案應由雙向、互動協商產生，除了反台獨核心意涵外，還要處理兩岸合作等問題。

在寧波大學擔任講師的台灣學者文瀚表示，對於如何完成國家統一，大陸已開啟民主協商的兩岸合作模式。在此契機下，台灣社會應尋求並提出台版兩制方案，回應大陸的善意，才是給台灣尋找最好出路，並完成同為中國人共同復興中華的使命。

中國社會科學院台灣研究所副研究員陳詠江認為，探索兩制台灣方案，需充分了解台灣民眾的利益關切。大陸可發揮民主協商的制度優勢，與台灣基層民眾展開對話。

清華大學台灣研究院助理研究員吳維旭認為，大陸既要堅持特定歷史背景下的政治承諾，也要考慮兩岸經濟與社會融合發展的現狀。