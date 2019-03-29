兩岸學者研討「兩制台灣方案」 汪毅夫高度推崇韓流
大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫28日在一場研討會上表示，高雄市長韓國瑜憑一瓶礦泉水打贏高雄選戰的原因之一，是韓到高雄以後的全部表現是宗教徒們的「苦行一生，福報眾生」，是為民眾，不是為個人，這是韓贏得選民的重要原因。
中新社報導，大陸全國台灣研究會28日在福建寧德舉辦第十一屆兩岸青年學者論壇，30多位兩岸學者針對「維護和平統一前景、探索兩制台灣方案」進行研討。中評社報導，汪毅夫在研討會致詞時做上述表示，
韓國瑜27日上午赴廈門大學台灣研究院座談，汪毅夫也是與會者之一。
文化大學副教授劉性仁認為，兩制台灣方案應該有創意、可操作性和可持續性。方案應由雙向、互動協商產生，除了反台獨核心意涵外，還要處理兩岸合作等問題。
在寧波大學擔任講師的台灣學者文瀚表示，對於如何完成國家統一，大陸已開啟民主協商的兩岸合作模式。在此契機下，台灣社會應尋求並提出台版兩制方案，回應大陸的善意，才是給台灣尋找最好出路，並完成同為中國人共同復興中華的使命。
中國社會科學院台灣研究所副研究員陳詠江認為，探索兩制台灣方案，需充分了解台灣民眾的利益關切。大陸可發揮民主協商的制度優勢，與台灣基層民眾展開對話。
清華大學台灣研究院助理研究員吳維旭認為，大陸既要堅持特定歷史背景下的政治承諾，也要考慮兩岸經濟與社會融合發展的現狀。
福建社會科學院現代台灣研究所副研究員孫璿建議，進一步降低台胞參與大陸發展的門檻，減少制度差異和文化差異所增加的隱性成本，減輕台灣民眾對人身和財產安全的擔憂，以普惠式的政策導向和趨同型的政策安排來提高台胞對兩岸關係的認同，進而強化對兩岸和平統一的認同。
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