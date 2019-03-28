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花9500多萬設新候車亭沒「無障礙設施」 桃市急改善

2019-03-28 22:24聯合報 記者林育瑩／桃園報導

為解決候車亭高低差、缺乏斜坡道設計導致身障者不便，桃園市交通局目前完成中壢中華路...
為解決候車亭高低差、缺乏斜坡道設計導致身障者不便，桃園市交通局目前完成中壢中華路上泰豐輪胎候車亭改善。 記者林育瑩／攝影
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桃園市政府交通局斥資9500多萬元設立246座新式公車候車亭，但傳出未設計無障礙設施，不利身障者使用。交通局已緊急補破網，選擇10座候車亭改善並做示範， 但有多少座不符無障礙規定，交通局表示「還不清楚，正在清查中」。

交通局昨天公布中壢泰豐輪胎站候車亭的改善成果，原本候車亭有高低差，經增設斜坡道調整順平後，已能讓身障者行無礙。交通局表示，桃園升格前的人行道既有的候車亭有99座，民國103年至今投入9500多萬元打造新式候車亭246座，合計345座。

最近有民眾反映，候車亭與人行道有高低落差，部分路段也未有無障礙斜坡道，造成身障民眾、推娃娃車等家長乘車困擾。交通局除邀集身障團體討論，研擬改善作法 ，也將進一步調整候車亭與路面、與低底盤公車的高低差，確保身障者乘車無礙。

交通局表示，當初規畫新式候車亭時未充分考量無障礙設計，今年起委託開南大學全面檢視全市候車亭環境，日前率先完成泰豐輪胎站候車亭改善示範，接下來會優先清查低底盤公車路線的人行道、候車亭高度。另外也會增設發光型無障礙LED標誌，方便夜間上下站時增加辨識度，以策安全。

桃園市議員黃婉如說，交通局真的很誇張，施工前的設計竟然漏掉無障礙設施，「這不是在施工前就該想好了嗎？人本交通是做假的嗎？」是要讓身障者在候車亭外日曬雨淋嗎？她要求交通局要盡速清查、限期改善。

黃婉如還表示，桃園很多停車場的繳費停車亭不僅離地高，沒有斜坡道設置，連繳費的投幣孔位置都過高，使得坐輪椅的身障者常要呼喊別人「可以幫我繳費嗎？」

桃園脊椎損傷協會理事長楊春生表示，希望人行道寬度、鋪面、候車亭與無障礙通道要一併通盤檢討，他呼籲交通局應與養工處的道路人本環境計畫合作，尤其地底埋藏許多管線，一次遷移至分隔島或其它空間，否則問題依舊無解。

身障者人行道公車

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