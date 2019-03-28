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法國姐妹市格勒諾布爾來訪 桃市府切蛋糕賀締盟滿周年

2019-03-28 20:16聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區締結姊妹市即將滿一周年，格勒諾布爾代表團特地飛來台灣於今天訪問桃園，桃市府盡地主之誼安排訪團參與青年事務局新創交流會等，雙方也在晚宴上合切蛋糕慶祝周年紀念，桃園市長鄭文燦期許，雙方未來能在智慧城市、生技醫療、新創產業及觀光旅遊等方面有更多合作機會，希望台、法的各項交流更為密切。

市府秘書處長顏子傑說，格勒諾布爾在高科技、新能源、智慧醫療等項目上著墨極深，像是法國成立「La French Tech」促進新創產業發展網絡，市府青年事務局青創指揮部與中壢新明青創基地，目前也都是「French Tech Taiwan」的合作夥伴，市府會持續推動新創團隊及企業走向國際。

顏也提到，法國6月將辦世界杯女子足球賽，他知道足球運動在法國風氣盛，也預祝法國拿下冠軍。而在格勒諾布爾因為美商聚集的關係，也有不少棒、壘球隊，在桃園棒、壘球同樣是許多市民熱愛的運動之一，希望未來有機會組隊到格勒諾布爾交流。在教育方面，桃園大園國際高中和法國阿古斯高中去年締結姊妹校，相信雙方未來也會有很多的交換學生計畫。

格勒諾布爾以核桃和紅酒聞名，顏子傑也貼心送上桃園復興區三光五月桃精釀而成的水蜜桃啤酒「桃酒喝」和美顏棗禮盒、紅棗精萃面膜禮盒，他說，桃園的食品加工廠把「紅棗」跟「核桃」做成點心，就像把兩個城市的友誼「緊密的結合在一起」，也藉此機會向國際推廣桃園獨有的紅棗觀光工廠。

法國格勒諾布爾市經濟發展局國際行銷與產業技術處處長珮吉娜說，雙方去年簽署合作備忘錄後，為城市發展、永續經濟奠下良好基礎，兩城市也有許多相似之處，人口年輕、城市多元、觀光亮點多，這次訪桃在智慧城市、綠能應用交換經驗、意見，未來也企盼雙方在文化、觀光、體育發展上有更多互動。

珮吉娜也以「改善空氣品質的智慧移動與運輸」為題向桃園分享城市治理經驗。她說，創立運輸物流業低碳排特區，2025年前全面汰換柴油引擎是他們城市的目標，也鼓勵低污染車輛的購置和租用以及通勤族車輛共乘計畫。

顏子傑說，格勒諾布爾的智慧移動運輸計畫是值得參考的城市治理經驗。他也計畫將市政府的公務車輛逐步換成油電混合汽車，共同為改善全球空氣品質盡一份心力。

桃園市府秘書處長顏子傑（右四）贈給訪團印有桃園、格勒諾布爾市徽的特製馬卡龍。圖／...
桃園市府秘書處長顏子傑（右四）贈給訪團印有桃園、格勒諾布爾市徽的特製馬卡龍。圖／桃園市政府提供
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桃園市與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區締結姊妹市將滿一周年，晚宴上，雙方代表共同...
桃園市與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區締結姊妹市將滿一周年，晚宴上，雙方代表共同切蛋糕慶祝周年紀念。圖／桃園市政府提供
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格勒諾布爾以核桃和紅酒聞名，桃園市政府貼心送上桃園復興區三光五月桃精釀而成的水蜜...
格勒諾布爾以核桃和紅酒聞名，桃園市政府貼心送上桃園復興區三光五月桃精釀而成的水蜜桃啤酒「桃酒喝」和美顏棗禮盒、紅棗精萃面膜禮盒給訪問團。圖／桃園市政府提供
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桃園市府秘書處長顏子傑（右）致贈丫桃·園哥玩偶，請格勒諾布爾市經濟發展局國際行銷...
桃園市府秘書處長顏子傑（右）致贈丫桃·園哥玩偶，請格勒諾布爾市經濟發展局國際行銷與產業技術處長珮吉娜（左）代為祝賀法拉利主席喜獲麟兒。圖／桃園市政府提供
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