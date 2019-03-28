打造原民電視文創園區 桃市府花16.8億落腳青埔特區

2019-03-28 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市府決定在桃園航空城公司願景館現址周邊4.2公頃土地，將建造原住民族電視台、國家級原住民族文創中心永久會址，打造原住民影視、文創基地及興建桃園流行音樂戶外劇場，市政府今天下午表示，3大建設預定投入16.8億元，預定今年10月率先興建桃園流行音樂戶外劇場工程，將來做為桃園市戶外大型表演、流行音樂活動地點。

桃園市長鄭文燦說，市府決定機捷A17領航站對面用地，現有桃園航空城公司將遷至青埔，該用地將規畫3大建設，其一是原住民族電視台，預算約9億元，引進影視產業進駐桃園，其二是國家級原住民族文創中心，預算約3.8萬元，提供文創工藝展覽、典藏及販賣功能，其三是桃園流行音樂戶外劇場，預算約4億元，提供各項藝文、演唱活動。

市府原住民族行政局指出，原住民族電視台目前在台北租地，市府協助在機捷A17站附近設立永久會址，並由行政院原民會補助2億元，市府將投入3.8億元興建原住民族電視台大樓，一旁將興建國家級原住民族文創中心，提供全國原民農特產、手工藝文創品展售，2大建設引進原住民意象，打造為原民電視、文創基地，目前由市府新工處委託設計發包作業。

市府文化局表示，為仿照台北流行音樂中心，市府決定在機捷A17站旁規畫桃園流行音樂戶外劇場，預定投入4億元興建一座可容納1.5萬人觀賞演出、活動的戶外音樂劇場，未來可提供國內外大牌歌手、藝人直接進駐大型表演場所。